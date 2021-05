Simple comme Emiliano Buendía (Norwich)

Afin de retrouver la Premier League la saison prochaine après une seule année en Championship, Norwich a survolé la concurrence cette année. Avec, à la baguette, un Emiliano Buendía étincelant qui a affolé les compteurs et confirmé qu'il n'avait rien à faire à cet étage.

Double-double et connexion finlandaise

Si l'ESTAC était un club britannique, elle s'appellerait très certainement Norwich City. Car à la manière de la formation actuellement manœuvrée par Laurent Batlles, qui s'apprête à retrouver une énième fois la Ligue 1, lesd'outre-Manche ne se sentent à leur place ni dans l'élite de leur pays, ni dans son antichambre, ni même en D3. Résultat, Norwich va emprunter l'ascenseur pour la dixième fois en quinze ans (en comptant un passage express en League One en 2009-2010, et l'aller-retour en D2 cette saison) et il y a fort à parier qu'ils n'aient rien d'autre à jouer que le maintien la saison prochaine en Premier League. En attendant de rebasculer dans le camp des petits au milieu des gros poissons, l'équipe du Norfolk - qui a assuré sa montée à quatre journées du terme - est en train de plier le Championship en beauté avec 96 points (29 succès). Et peut même égaler, ce samedi contre Barnsley en clôture de la saison régulière, les 99 unités desen 2017-2018, meilleur total de ces sept dernières saisons devant le Leeds de Marcelo Bielsa (93 en 2019-2020).Plus que l'incontournable Teemu Pukki et ses 26 caramels, plus que les succulents Todd Cantwell et Max Aarons, plus que le vétéran Tim Krul dans les bois ou que l'espoir - prêté par Tottenham - Oliver Skipp, le grand bonhomme de ce carton plein s'appelle Emiliano Buendía. L'Argentin a d'ailleurs été élu meilleur joueur du championnat, devançant notamment le meilleur buteur du circuit Ivan Toney (Brentford). Rien de bien surprenant : la saison de ses 24 bougies, le milieu offensif a marché sur le Championship et l'empreinte qu'il laissera Lire la suite de l'article sur SoFoot.com