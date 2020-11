Simon Ledun, cet ancien Nîmois engagé contre la maladie de Charcot

À 24 ans, et apre?s une courte carrie?re dans le foot pro en D2 australienne, Simon Ledun, passe? par le centre de formation de Ni?mes, a de?ja? raccroche? les crampons. L'ancien coe?quipier de Ripart et Brianc?on a choisi de tout la?cher pour affronter la maladie de Charcot dont est atteint son pe?re. Avec ses deux fre?res, il a cre?e? l'association Espoirs et continue de conserver un lien tre?s fort avec le football.

Simon Ledun parle vite, avec enthousiasme et une e?nergie de?bordante. À 24 ans, cet ancien joueur professionnel a pourtant de?ja? mis fin a? son e?phe?me?re carrie?re,. Le jeune homme est actuellement a? la te?te d'une association de 5000 membres, d'une entreprise de textile de cinq salarie?s et devrait biento?t devenir pre?sident d'un club de football re?gional., pour lui, de perdre de vue les terrains qu'il fre?quente. La re?ve?lation est imme?diate. Simon, et en 2012, un essai concluant au Ni?mes Olympique, alors en Ligue 2, permet au late?ral droit de 18 ans de toucher du doigt son re?ve. Envoye? s'aguerrir un an a? Perpignan-Canet, ou? il croise notamment la route de l'OL de Martial et Tolisso en Gambardella (0-4), il inte?gre finalement le centre de formation des Crocos, dirige? par Bernard Blanquart. En U19 Nationaux, le membre de la ge?ne?ration Brianc?on-Bobichon-Valls fait me?me deux apparitions avec la CFA2 de Renaud Ripart.dont profite son conseillerMais alors que Ni?mes pense a? le prolonger, le jeune homme privile?gie une option surprenante. Contacte? par le club de Perth Glory, que vient juste de quitter William Gallas, il de?cide de tenter l'aventure dans. Pre?te? au deuxie?me club de la ville, Balcatta (D2), Simon, qui ne parle pas un mot d'anglais, s'adapte rapidement. Unet bien re?mune?re? - entre 2000 et 5000 dollars par semaine - au pays du soccer, que Simon abandonne une fois son contrat prolonge? et la saison termine?e. De retour en France pour se ressourcer, sur Lire la suite de l'article sur SoFoot.com