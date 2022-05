Simeone ou le goût du moche

Aucun club n'a connu une telle mutation depuis dix ans. De paria à cador, l'Atlético de Madrid a changé de classe sociale. Pourtant, même à l'heure de recevoir le rival du Real, frais champion d'Espagne et finaliste de la Ligue des champions, son entraîneur défend toujours le même récit et le même football. Le moche, nouvelle arme pour choquer le bourgeois ?

C'est un vieux cliché sur le pouvoir. Il use les corps. Regardez les photos d'Obama le jour de son élection. Il est fringant, la démarche est aérienne, leest total. Regardez-le après quatre ans aux manettes et pire — si vous êtes amateur de sensations fortes — au bout de huit ans, le faciès est entièrement modifié. Les rides se sont installées, le physique de basketteur du président US est devenu celui d'un joueur de bridge. Faites la même chose avec Macron. À peine cinq années passées en première ligne, d'un coup, les joues tombent. Le territoire du front s'étend sans quasiment plus aucune résistance. Gouverner fait tomber les cheveux. C'est la leçon de Jules César : les couronnes de laurier sont surtout très pratiques pour dissimuler les ravages de la calvitie. AvecSimeone, c'est le contraire. Plus il souffre, plus ses cheveux poussent. Prenez le jour de sa présentation, le 28 décembre 2011, il a le crâne bronzé tellement ses tifs ne lui servent plus à rien depuis longtemps.Quant au visage, il est peut-être pire que celui qu'il avait laissé quand il quitta le club en 2004. Sept ans plus tard, plus émacié, plus marqué, les yeux enfoncés dans les orbites,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com