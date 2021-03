Silas Wamangituka, la République (démocratique du Congo) en marche

D'Alès à la Bundesliga, il n'y a parfois qu'un pas. Le taiseux Silas Wamangituka (21 ans) a choisi de le franchir de la même façon qu'il court sur le terrain : très vite, passant en deux ans à peine du National 3 à l'élite du foot allemand. Un championnat où il continue d'affoler les compteurs et marque même des buts en marchant. Des faubourgs de Kinshasa à Stuttgart, en passant par les Cévennes et la région parisienne, portrait d'un jeune homme en mission.

[?VIDEO - ?BUT] ?? Bundesliga? Silas Wamangituka enfonce le Werder... en marchant ! ? Une provocation qui n'a pas fait rire tout le monde...https://t.co/zpcNw8t3s5 -- beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 6, 2020

Kinshasa, Robert Nouzaret et tableau noir

En sept ans de carrière, Davie Selke, attaquant du Werder et ancien international espoirs allemand, a probablement connu quelques contrariétés. Mais pas assez, visiblement, pour rester imperméable à cette facétie adverse, ce dimanche 6 décembre 2020, et ne pas piquer un cent mètres pour aller embrouiller son auteur. Qui est donc cet insolent qui se permet de marquer en marchant, de chambrer éhontément ? Question simple, réponse double, selon que la réponse émane d'Europe ou de République démocratique du Congo. Si le Vieux Continent l'appelle Silas Wamangituka, d'autres au pays soutiennent qu'il se nomme en fait Silas Mvumpa Katompa. Une chose est toutefois certaine : chambrage ou non, ce but de fripon tranche avec la personnalité, le profil et la trajectoire d'un garçon très discret en dehors du pré, mais qui réalise tout sur le terrain à vitesse grand V depuis son arrivée en France il y a trois ans.Quand il débarque à peine majeur dans l'Hexagone en janvier 2018 dans les valises d'Olivier Belesi, agent d'origine congolaise à la réputation assez sulfureuse, Silas Wamangituka est, de fait, un parfait inconnu en France.