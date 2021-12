Signé Gourvennec

Pour la première fois depuis 2006, et seulement la deuxième de son histoire, le LOSC a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Une sacrée performance, couronnée par une première place de son groupe, dont Jocelyn Gourvennec est le principal responsable.

Le déclic de Séville

, confiait Jocelyn Gourvennec au micro de Canal + avant la rencontre. 90 minutes plus tard, après avoir disposé de Wolfsburg avec autorité en Allemagne (1-3), le technicien français peut savourer la qualification de Lille et déjà se projeter sur des instants qui lui ont manqué pendant presque trois décennies. Ces joutes européennes quasi-printanières, le LOSC ne les avait plus connues depuis 2006. Plutôt raillé, du moins décrié, lors de son intronisation dans le club nordiste l'été dernier, l'ancien coach de Bordeaux et de Guingamp peut grandement s'attribuer les mérites de cette première place.Si ce groupe G ne faisait pas rêver, cela voulait avant tout dire qu'il était diablement homogène et que les pièges étaient donc nombreux. Un club espagnol, quadruple vainqueur de la Ligue Europa depuis 2014 (FC Séville), une sympathique formation allemande réputée comme l'une des meilleures défenses européennes la saison dernière (Wolfsburg), et la succursale du RB Leipzig (le Red Bull Salzbourg donc) en guise d'adversaires. Autrement dit, largement de quoi se prendre les pieds dans le tapis. À l'image des performances lilloises en championnat, l'aventure continentale ne commençait pas sous les meilleurs auspices, avec seulement deux points à l'issue de la phase aller. Mais Jocelyn Gourvennec a su mobiliser un effectif dont le déclic s'est produit dans la nuit andalouse début novembre, lorsque les Dogues sont allés taper le FC Séville à Sánchez-Pizjuán avec panache (1-2) .La phase retour ? Trois matchs, trois succès. Comme disent les aficionados de NBA, le LOSC a été ultra. Et revient un peu de nulle part tant ses prestations domestiques n'étaient pas terribles, du moins offensivement. L'après-Galtier semblait faire franchement tanguer l'embarcation nordiste. Depuis la victoire chez les Sévillans, les Dogues sont invaincus en championnat et en C1. Si le nom de Gourvennec n'était pas des plus ronflants, et apportait Lire la suite de l'article sur SoFoot.com