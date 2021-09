information fournie par So Foot • 28/09/2021 à 06:00

"Si tous les joueurs se mettaient des doigts dans le cul, le monde irait mieux"

Ce week-end, Wahbi Khazri a enjoint les siens à "se mettre les doigts dans le cul" pour mettre fin à la terrible série de résultats négatifs qui touche l'AS Saint-Étienne. Et si c'était la solution ?

"Se mettre un doigt dans le cul, on peut trouver cela agréable ou pas - ça dépend de chacun -, mais ça ne doit pas être une obligation."Philippe Arlin, sexologue

Pas encore d'étude scientifique sur le sujet

Incapable d'engranger le moindre succès depuis le début de la saison, l'Association sportive de Saint-Étienne pointe à une horrible dernière place au classement de Ligue 1. Une situation qui agace et angoisse légitimement tout le Forez. Et comme la nature humaine le commande dans pareille situation, chacun tente de trouver un remède pour mettre fin à la spirale infernale dans laquelle est embourbé un des fameux. Claude Puel, le manager général pragmatique, préconise depour, alors que le public de Geoffroy-Guichard réclame sa démission. Mais c'est sans aucun doute Wahbi Khazri qui a dégainé la solution la plus inattendue : selon l'expérimenté international tunisien, les Verts doivent. Allons donc.Depuis la sortie surprenante du Corse samedi soir, cette injonction à s'enfoncer les extrémités articulées de la main de son choix dans le fondement étonne autant qu'elle divise. Le sexologue parisiano-poitevin Philippe Arlin prévient d'emblée :Ce qui n'empêche par le praticien de délivrer une expertise poussée.