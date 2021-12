Si les personnages de One Piece étaient des footballeurs

Alors que la trêve hivernale approche pour bon nombre de championnats, Eiichiro Oda a décidé de régaler son monde en publiant (enfin) le tome 100 du manga mythique One Piece. Mais que se passerait-il si les pirates quittaient Grand Line pour fouler les plus belles pelouses de notre planète ?

Monkey D. Luffy

Roronoa Zoro

Nami

Fils de Monkey D. Dragon, petit-fils de Monkey D. Garp et frère adoptif de Portgas D. Ace et du grand Sabo : Mugiwara no Luffy entretient sa légende. Fondateur et capitaine de l'équipage au Chapeau de paille (les Mugiwara), le bonhomme à la chemise rouge ne laisse personne indifférent, entre témérité et folie douce. À l'image definalement. Un parcours instable et un corps élastique, peu menaçant de prime abord, mais capable de faire des ravages une fois lesdéclenchés. Et quand l'un a su se hisser au rang de Romário, Bebeto, Ronaldo et Ronaldinho, l'autre est parvenu à intégrer le groupe des Quatre. 5Empereur pour toujours, de Totto Land au Camp Nou.Non, il n'est ni malgache, ni mexicain. Zoro est tout simplement Zoro. Librement inspiré du flibustier François l'Olonnais, l'Épéiste à trois lames en a dans le pantalon. Lui, le bras droit de Luffy, pour qui il a même frôlé la mort face à Kuma (à ce titre l'une des plus belles scènes du manga), imprégné duet manieur de sabre hors pair. Qui d'autre donc que? Maître dans l'art de la distribution de bons ballons, l'Allemand a, tout au long de son parcours, aiguisé ses crampons pour faire parler la poudre et asseoir sa polyvalence. Et malgré leur différence capillaire, Zoro et Toni gardent un sens commun de la simplicité. Définitivement de ceux que l'on regrette une fois partis.Elle parle fort, est très intelligente et sait être loyale. Nami est clairement l'un des personnages féminins les plus réussis de l'univers. Problème : c'est une pickpocket extrêmement vénale. Cartographe exceptionnelle, capable de flairer les bons plans à des kilomètres, Namizo peut cependant tout gâcher pour une histoire de gros sous. Un parcours rocambolesque que ne connaît que trop bien. Parti chercher gloire et fortune en Angleterre puis au Mexique, le Sétois a vite déchanté et rebroussé chemin pour mieux s'épanouir dans notre bonne vieille Ligue 1. Et tant pis si la fidélité peut toujours être remise en cause par une nouvelle offre alléchante (coucou la Paillade !).