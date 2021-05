Si les personnages de Friends étaient des footballeurs

The Reunion. Deux mots pour voyager dans le temps. 2021, les six amis les plus connus de la planète se retrouvent dans l'appartement le plus célèbre de la télévision américaine pour un anniversaire symbolique. 240 épisodes et 10 saisons, voilà de quoi poser le mythe de Friends à l'heure où un épisode spécial, diffusé aujourd'hui aux USA, remet à jour un mythe. Et si Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler, Ross et compagnie n'avaient pas été des chef, acteur, paléontologue, mais des footballeurs...

Joseph Tribbiani = Mauro Icardi

Ross Geller = Javier Pastore

Mauro Icardi aurait très bien pu jouer les fesses d'Al Pacino. L'Argentin, grand amateur de bidoche, n'aurait pas dit non aux folies gastronomiques de Joey Tribbiani, comme ce sandwich pastrami englouti sous sa douche ou le fameux Diplomate à la viande de Rachel Green. On l'imagine aisément dire à son hôte du soir, face à cette improbable mixture :Homme sincère, parfois naïf, mais attachant, il a toujours fait des rapports avec les femmes son terrain de jeu privilégié avec son fameux appel-contre-appelD'ailleurs, comme Mauro, Joey a tenté l'aventure charnelle avec l'ex-future de son meilleur ami, notamment quand celle-ci attendait un enfant de lui. Finalement, le copain idéal, imparfait, capable d'être le premier rôle d'un show TV à succès avant de balancer à la presse qu'il réécrivait lui-même ses dialogues, ce qui a forcément énervé le scénariste qui va faire mourir son personnage dans une cage d'ascenseur. La blessure bête.Sur le papier, il a tout. Paléontologue, professeur brillant, père de famille aimant, beau brun ténébreux. Et puis il y a les failles mentales récurrentes et notamment cette blessure involontaire lors de son premier mariage quand sa femme préfère virer sa cuti. Ou alors quand il se trompe carrément de maillot au moment du coup d'envoi lors du match entre Emily et Rachel. Quelque part, Ross est un romantique voué à l'échec. Un éternelAdepte du langage mondain - un peu trop soutenu - lors de soirées à l'université, il sait briller, mais uniquement par intermittence. Dans un bon jour, il est capable de tout emporter sur son passage.