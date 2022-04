Si les candidats à la présidentielle étaient des footballeurs

Le premier tour de l'élection présidentielle a lieu dimanche. Cela signifie qu'il faudra trouver un moment, entre deux matchs de Ligue 1, pour aller glisser un bulletin dans l'urne. Vous n'avez pas eu le temps de lire les programmes des uns et des autres et vous hésitez encore ? Imaginer des footballeurs à la place des candidats vous aidera peut-être à y voir plus clair.

Nathalie Arthaud : Ada Hegerberg

Nicolas Dupont-Aignan : Dmytro Chygrynskiy

Anne Hidalgo : Raphaël Varane

Yannick Jadot : James Milner

Elle n'a pas hésité à mettre en péril son intérêt personnel pour défendre l'intérêt collectif. En août 2017, Ada Hegerberg annonçait sa mise en retrait de la sélection norvégienne, afin de protester contre les disparités de traitement entre hommes et femmes au sein de la fédération. Après cinq années de lutte, le Ballon d'or 2018 a récemment acté son retour au sein de l'équipe nationale . Un message d'espoir pour Nathalie Arthaud, qui n'en a pas encore fini avec sa lutte (ouvrière, celle-là).Au Shakhtar, le jeune Ukrainien tutoyait le plus haut niveau européen sans pouvoir s'y confronter régulièrement. En 2009, dans la foulée d'une victoire en C3, il a rejoint le grand Barça. Mais comme Icare, il a fini par se brûler les ailes, a enchaîné les blessures et est retourné dans l'anonymat. Toute ressemblance avec NDA, qui avait fricoté avec Marine Le Pen pour tenter de récupérer Matignon en 2017 avant de retomber lourdement sur Terre, n'est pas forcément fortuite.Avec le Real, Raphaël Varane a soulevé tous les trophées et atteint les plus hauts sommets. Alors, on n'a pas trop compris ce qui l'avait poussé à rejoindre Manchester United, son instabilité chronique et son incapacité récurrente à jouer les premiers rôles. Une trajectoire difficilement compréhensible. Comme celle d'Anne Hidalgo, qui a délaissé le confort de l'hôtel de ville de Paris pour servir de tête de gondole à un PS en pleine dérive.Il a beau être une figure des, James Milner reste vert malgré le temps qui passe. Baladé un peu partout sur le terrain au gré des envies de Jürgen Klopp, l'Anglais est l'exemple type du joueur qui se recycle en permanence pour éviter l'obsolescence programmée. Un modèle de développement durable, donc, qui a débuté milieu offensif, a migré sur les… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com