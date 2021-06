Si Kevin De Bruyne dérange, faut le dire...

Blessé à la cheville, Kevin De Bruyne a été contraint de sortir au retour des vestiaires. Pas une première pour le maître-artificier belge, victime d'un tacle assassin et d'un arbitrage franchement discutable.

CAP boucherie avec les félicitations du jury

Protéger les artistes ? Ou faire preuve de bon sens ?

L'albumn'est pas le plus connu de la série des aventures de Spirou. Resté inachevé, l'œuvre composée par Yann et Chaland en 1982 se distingue par un fait dramatique : la mort de Spip, fidèle compagnon du groom le plus célèbre de l'histoire de la BD, assassiné par les guerriers Aniotos. Dans les tribunes du stade La Cartuja, on a aperçu à l'heure de jeu une image à briser le cœur : celle d'un autre rouquin nommé Kevin De Bruyne, le regard inconsolable après sa sortie prématurée au début de la seconde période. Et pour cause : le sosie de Spirou voyait ses partenaires souffrir face au Portugal sans pouvoir leur venir en aide. Fort heureusement pour lui, le destin, ou le karma diront certains, s'est chargé de le venger à distance : au terme de 96 minutes d'une rare intensité, les bouchers ont perdu et ce, malgré un arbitrage qui leur est apparu grandement favorable.En dehors du but de Thorgan Hazard, il fallait se rendre à l'évidence, les Diables ont quelque peu déçu en jouant avec le frein à main et en préférant observer leurs adversaires plutôt que de porter l'estocade d'entrée de jeu. C'est un choix, inutile de s'attarder dessus. Sauf qu'en face, on ne s'est pas gêné pour venir bousculer ces Belges trop timorés. João Moutinho par exemple, avec sa semelle sur Witsel au premier quart d'heure, non-sanctionnée. Ou Pepe, qui s'est payé les deux frères Hazard, en envoyant notamment un violent coup de coude dans la gorge de Thorgan, pour lequel le Portugais n'a écopé que d'un bristol très généreux. Mais surtout, il y a eu Joel Palhinha, coupable coup sur coup d'un tirage de maillot grossier sur Lukaku et d'un tacle assassin en plein dans la cheville de Kevin De Bruyne juste avant la pause. Malgré les quinze minutes d'interruption et, on l'imagine, quelques bombes de froid vidées pour tenter de sauver le fuoriclasse flamand, rien n'y a fait et les Belges ont dû faire sans leur atout principal au milieu de terrain.De quoi avoir la rage quand on sait que Palhinha a tranquillement été remplacé à dix minutes du terme. Le milieu du Lire la suite de l'article sur SoFoot.com