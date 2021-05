"Si Álvaro veut un taureau à son nom, il est le bienvenu"

Il existe un endroit où Brandão, Thauvin, Herbin, Larqué ou encore Anigo broutent de l'herbe tous ensemble. On ne parle pas d'une pelouse de Ligue 1, mais de celle des prairies de la manade Didelot-Langlade en Camargue où les taureaux sont nommés en l'honneur de joueurs de foot. Le dernier en date : Renaud Ripart, qui a même reçu la visite de son homonyme du Nîmes Olympique. Supporter des Verts pour l'un et de l'OM pour l'autre, mais Nîmois avant tout, Daniel Didelot et Benjamin Bini expliquent comment ils en sont arrivés là.

Nous sommes éleveurs de taureaux en Camargue, mais passionnés de foot depuis toujours. Daniel a suivi toute l'épopée des Verts, c'est un pur Stéphanois. S'il ne s'était pas cassé la jambe, il serait allé à la finale à Glasgow. Moi, je suis marseillais de naissance. J'y ai grandi pendant les années Tapie, et je suis toujours abonné au Vélodrome. Dans le monde des taureaux, on donne souvent des noms de voiture, de poisson ou des surnoms aux bêtes, ou pour faire plaisir à des gens qui nous appellent. Nous, on aime le foot. C'est ainsi que Daniel, en bon supporter des Verts, a commencé en 2006 avec Larqué et Piazza. Puis il y a eu Janvion, ?urko ou plus récemment Herbin. Ensuite, j'en ai appelé Anigo, Thauvin, Brandão, Sanson... L'an dernier, je voulais en baptiser unpour Villas-Boas. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait de joueurs de 1991 et 1993, car je suis plus sur la génération actuelle. Mais un jour, on aura un taureau Boli, un taureau Papin... Promis.On suit le Nîmes Olympique parce que c'est le club de chez nous, j'habite à cinq minutes des Costières. Bref, un ami nous a suggéré de nommer un taureau en l'honneur d'un joueur du NO. Ça nous a plu, de suite. On a choisi Renaud Ripart, le capitaine. Déjà parce que "Ripart" est plus facile à prononcer pour un taureau que "Briançon", par exemple. On n'a pas de Rocheteau, ou d'Aubameyang : c'est trop long, pour un taureau. Et puis, Ripart est un symbole. Parce qu'il a fait toutes ses classes à Nîmes,