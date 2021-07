Shevchenko, la légende continue de s'écrire sur le banc de l'Ukraine

Meilleur joueur de l'histoire de l'Ukraine, Andriy Shevchenko n'a connu que trop peu de moments de gloire sous le maillot d'une sélection rarement qualifiée pour les tournois majeurs. Sélectionneur depuis 2016, le joueur formé au Dynamo Kiev a donc décidé de continuer à écrire sa légende depuis le banc de touche, en qualifiant son équipe pour le premier quart de finale de son histoire à l'Euro. Au point de soulever une question avant le choc face à l'Angleterre samedi à 21 heures : Sheva serait-il encore meilleur entraîneur que joueur ?

Renard des bancs de touche

Il y avait un goût de retour en enfance mardi soir, sur les coups de 23h30, à voir l'émotion sur le visage d'Andriy Shevchenko. Quelques minutes plus tôt, Artem Dovbyk vient de sortir de l'anonymat en qualifiant l'Ukraine pour les quarts de finale de l'Euro au bout de la prolongation face à la Suède. Une magnifique réussite pour le plus grand joueur de l'histoire des, devenu sélectionneur au sortir d'une campagne française ratée lors de l'Euro 2016 (trois défaites en phase de poules)., soufflait l'anciende l'AC Milan à Sky Italia au coup de sifflet final.Samedi soir à Rome, Sheva découvrira des hauteurs qu'il n'a jamais connues en tant que joueur, malgré son immense carrière. Trop souvent éliminée en qualifications ou lors des fatidiques barrages, l'Ukraine n'a en effet connu que deux phases finales d'un tournoi majeur au cours des 17 années qu'aura duré sa carrière internationale. Bilan : un quart de finale contre l'Italie au Mondial 2006 (défaite 3-0) comme plus grand accomplissement, et une élimination dès le premier tour à l'Euro 2012, un tournoi pour lequel l'équipe était qualifiée d'office en tant que pays co-organisateur. Avec ce magnifique parcours à travers l'Europe, voilà donc Shevchenko en train de vivre depuis le banc de touche une aventure comme il n'en a jamais vécue sur le terrain. Pour lui, c'est une juste récompense.Après la Suède, contre qui il avait inscrit ses Lire la suite de l'article sur SoFoot.com