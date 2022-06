Shems El Khalfaoui : "Il est malhonnête de mettre ça sur le dos des habitants de Saint-Denis"

Depuis samedi soir, tout le monde prend la parole pour essayer de comprendre le naufrage de cette finale de Ligue des champions au Stade de France. Pourtant, on a peu écouté les gens de terrain qui connaissent la situation locale, alors que la recherche du coupable idéal a glissé du supporter de Liverpool au jeune de cité. Shems El Khalfaoui, adjoint au maire de la ville de Saint-Denis, était au cœur de l'ouragan. Il délivre un témoignage qui propose une autre perspective de cet échec et ses causes.

En tant qu'élu aux sports et aux Jeux olympiques de Paris, je me suis retrouvé en quelque sorte en première ligne. J'ai participé auparavant au comité d'organisation en alternance avec le Maire. Bien sûr, nous avons vu se profiler la catastrophe. Ce fiasco résulte d'une addition de plein de faits : problème dans la chaîne de commandement de la préfecture de police, absence d'orientation du public, etc. Nous avions eu une première alerte voici quelques temps, autour d'un France-Italie en rugby. Notre cher préfet de police avait décidé pour la première fois d'interdire la vente d'alcool autour du Stade de France. Du coup, les gens ont picolé plus loin et sont arrivés plus tard. Pour la finale de la Coupe de France, de nouveau interdiction de la vente d'alcool, ce qui élimine les points de fixation du public à proximité. Nous nous sommes retrouvés avec la Brigade Loire en centre ville, 7000 personnes, qui ont laissé derrière eux des traces, et du côté de la Pleine Saint-Denis, une situation tendue avec les Niçois. On connaît tous en outre les difficultés d'acheminement du public au Stade de France en temps ordinaire. Ajoutez-y les travaux du RER, la grève du RER B - qui était annoncée donc à anticiper - et forcément, tout était compliqué. Mais le vrai drame a été qu'on n'a pas songé à réorienter des supporters anglais à la sortie du RER D et que, de la sorte, ils finissent par s'entasser dans un goulot d'étranglement. Tout cela a pu se produire malgré les alertes durant les réunions préparatoires. Sans parler de la volonté aussi, il faut le dire, des Anglais de pouvoir utiliser des faux billets.Il y en avait effectivement beaucoup, mais il est impossible en revanche d'avancer des chiffres. Beaucoup d'Anglais tendaient ces faux billets mais ils les