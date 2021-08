Shakhtar-Monaco : la victoire ou les déboires

Après sa courte défaite (0-1) mardi dernier au Stade Louis-II face au Shakhtar Donetsk, Monaco n'a plus le droit à l'erreur. Pour espérer rejoindre la phase de poules de la Ligue des champions, les joueurs du Rocher vont devoir retourner une situation mal embarquée en Ukraine, sous peine de vivre une nouvelle déconvenue et s'enfoncer dans un début de crise très tôt dans la saison.

Shakhtar DonetskMonaco Le 25/08/2021 à 21h Diffusion sur

L'été n'est pas encore terminé - si tant est qu'il ait pointé le bout de son nez à un moment - et voilà déjà que Monaco joue certainement le match le plus important de sa saison. Entre les difficultés rencontrées en championnat, où le club de la principauté n'a pas encore remporté le moindre match après trois rencontres face à des adversaires d'un calibre inférieur au leur, et la défaite sur le plus petit des scores il y a une semaine face au Shakhtar Donetsk en barrages de la Ligue des champions, l'ASM doit au plus vite retrousser ses manches et retrouver son efficacité des cinq premiers mois de 2021. Et pour Niko Kova?, l'entraîneur monégasque, il n'existe pas quarante solutions.