Seydou Doumbia : "Je sais que je n'ai pas fini de marquer"

D'une première expérience au Japon jusqu'à la victoire de la Côte d'Ivoire à la CAN 2015, en passant par la Suisse, la Russie ou le Portugal : à 32 ans, Seydou Doumbia a connu un parcours de globe-trotter. Une carrière mise à l'arrêt par cette fichue crise sanitaire et une expérience terminée précipitamment au FC Sion en mars dernier, pour une sombre histoire de chômage partiel. Pas de quoi faire renoncer le quatrième meilleur buteur africain de l'histoire de la Ligue des champions, qui compte bien s'offrir encore quelques tours de piste. Entretien.

"Ça m'est égal de toucher trois ou quatre mois de salaire, je veux même bien les laisser pour les donner à la ville et aux malades. C'est la manière dont ça s'est passé qui me dérange... Comme Johan Djourou, j'ai attaqué le club en justice."

Pour l'instant, je profite un peu de ma famille et j'essaie de me maintenir en forme. Là, je suis en Belgique. Cela fait un mois que je m'entraîne avec un préparateur physique.Avec Dunkerque, c'était n'importe quoi. Ils m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient un projet, mais j'ai dit que ça ne m'intéressait pas. Après une relance, j'ai quand même écouté ce qu'ils avaient à me proposer, mais ça n'a pas réussi à me convaincre. J'espérais mieux. Je n'avais pas forcément pensé à jouer en Ligue 2.Quand l'épidémie de Covid a commencé, le championnat suisse s'est arrêté pour un mois. Le président nous a envoyé un message sur WhatsApp pour nous demander de passer au chômage partiel. Tous les joueurs ont décidé que ça ne se passerait pas comme ça. En tant que président du club, tu te déplaces pour expliquer en quoi ça consiste exactement. Ça ne nous dérangeait pas d'être mis au chômage partiel. Laisser un mois ou deux de salaire ne va rien changer dans notre vie. On voulait simplement rencontrer le président pour qu'il nous explique toutes les modalités. Trois heures plus tard, il nous annonçait, encore sur WhatsApp, qu'il résiliait le contrat de neuf joueurs.