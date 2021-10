Sextape et Djibril Cissé : Les absents ont toujours tort

Mis hors de cause dans l'affaire de la sextape en juillet 2020, Djibril Cissé n'avait aucune raison de se rendre au procès qui s'est tenu au tribunal judiciaire de Versailles du 20 au 22 octobre. Pourtant, son absence a presque été plus marquante que celle de Karim Benzema. L'ex-international a été la cible de plusieurs attaques, de la part des prévenus, mais aussi des avocats.

L'affaire Cissé 2008

, demande MTewfik Bouzenoune à Mathieu Valbuena mercredi 20 octobre, première journée de procès. L'avocat de Younes Houass, intermédiaire entre les maîtres-chanteurs et le joueur de 37 ans, est l'un des premiers à prendre la parole et soulève directement une interrogation : celle de l'absence de Djibril Cissé. Alors qu'il a bénéficié d'un non-lieu en juillet 2020, l'ancien Auxerrois aurait bien eu un rôle dans l'affaire de la sextape. Il est le premier vers qui Mustapha Zouaoui, codétenteur de la vidéo, se tourne pour contacter le joueur de l'Olympiakos. Ami de ce dernier, Cissé accepte de lui en parler et de le prévenir de l'existence d'une bombe à buzz alors qu'il est avéré qu'il a bien vu la vidéo de ses propres yeux contrairement à Houass, Zenati et Benzema. Au cours de son entretien téléphonique avec son coéquipier de ses années marseillaises, il n'évoque pas le nom de Zouaoui. Ni d'Axel Angot, l'autre détenteur de la sextape. Ce qu'il aurait dû faire s'il avait été pleinement bien intentionné, selon la défense.Dès lors, le nom du buteur rejaillit à plusieurs reprises. Que ce soit lors des auditions, ou lors des plaidoiries de la défense. Comme leur confrère, les avocats de Benzema vont également saisir cette perche pour remettre en question les accusations qui visent leur client. Ils expliquent ne pas très bien saisir la distinction entre ce qu'a fait le Madrilène et l'ex-, répond l'intéressé, le premier jour., balance Mustapa Zouaoui, le lendemain matin. Quelques heures plus tard, lors de sa réquisition, le Parquet juge bon de rappeler en préambule les raisons du non-lieu :