Sexismo No

Ce sont des remarques sur leur physique, des insultes et des commentaires dégradants reçus presque quotidiennement : quinze journalistes espagnoles ont témoigné, dans les colonnes du journal Sport, pour faire part de leur ras-le-bol.

Être journaliste sportive, en Espagne ?, glisse Laia Bonals, du quotidien catalan, précise Maria Tikas, qui travaille pourUne situation contre laquelle elles ont haussé la voix le lundi 8 novembre 2021 dans le quotidien, justement, pour direet. Avec l'espoir de sensibiliser, et de voir les choses évoluer.Habituée à recevoir des insultes et des commentaires dégradants, Maria Tikas a signé cette double page pour. Mission accomplie, puisque l'article a été largement partagé sur les réseaux sociaux. Y compris par Juan Pablo Sorín., souligne-t-elle. L'ampleur de la tâche est immense, comme le rappelle la journaliste de 24 ans :Les réseaux sociaux se convertissent, ainsi, en terrain d'expression privilégié de la misogynie et du sexisme. Malheureusement, rien de nouveau. Une enquête publiée par l'UNESCO en 2020, menée auprès de plus de 600 journalistes femmes à l'international, montrait que 73 % d'entre elles avaient déjà subi des violences en ligne dont une part importante de menaces