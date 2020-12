Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Séville s'impose sur le fil à Getafe, Valence tenu en échec Reuters • 12/12/2020 à 18:33 Temps de lecture: 1 min







Séville s'impose sur le fil à Getafe, Valence tenu en échec par Samuel Messberg (iDalgo) Ce samedi se déroulait deux match comptant pour la treizième journée de Liga en attendant le derby de Madrid ce soir. Valence affrontait en premier lieu l'Athletico Bilbao. Les Valencians ont fait preuve de caractère et s'en sont remis à leur milieu de terrain Carlos Soler auteur d'un but et d'une passe décisive afin d'obtenir le point du match nul (2-2). Un point qui n'arrange personne car les deux équipes pointent aux dixième et onzième place avec 14 points. De son côté le FC Séville se déplaçait à Madrid pour y affronter Getafe. Les Sévillans se sont imposés 1-0 grâce à un but contre son camp de Etxeita dans les 10 dernières minutes. Une victoire permettant aux Sévillans de prendre la cinquième place.