information fournie par So Foot • 17/02/2022 à 23:06

Séville en habitué, Porto et l'Atalanta bien lancés

Qui viendra compléter le tableau des huitièmes de finale de la Ligue Europa ? Le FC Séville a fait un pas dans la bonne direction en s'imposant contre le Dinamo Zagreb, avec le premier but sous le maillot blanquirrojo d'Anthony Martial (3-1). Porto et l'Atalanta ont pris un léger ascendant, respectivement sur la Lazio (2-1) et l'Olympiakos (2-1). Le RB Leipzig et son magicien Christopher Nkunku ont quant à eux dû se contenter d'un nul contre la Real Sociedad (2-2).

Leipzig 2-2 Real Sociedad

Venue à Leipzig pour ramener un nul, la Real Sociedad est parvenue à ses fins. Robin Le Normand a débloqué le match en inscrivant son premier but depuis décembre 2019, au terme d'un joli mouvement : Portu a talonné pour permettre à Diego Rico de déborder, et son centre est arrivé jusqu'au Français, qui a conclu du pied (8). Le RasenBallsport a logiquement égalisé par Christopher Nkunku, auteur d'une tête imparable sur un centre d'Angeliño (31). Déjà son vingtième pion de la saison. Les Basques ont repris les devants contre le cours du jeu sur un penalty de l'inévitable Mikel Oyarzabal (64). Lessont une nouvelle fois revenu au score grâce à deux joueurs entrés en deuxième période : Dominik Szoboszlai a obtenu un penalty, qu'Emil Forsberg s'est chargé de transformer (82). Mathew Ryan a préservé le nul en repoussant la frappe d'André Silva dans le temps additionnel (90+3), ce qui laissera sans doute un goût amer aux locaux. La Real attendra encore avant de gagner en Allemagne, elle dont le pedigree présente un nul à Cologne (1988) ainsi que des revers à Hambourg (1983), Stuttgart (1989) et Leverkusen (2013). Une stat qui sera vite oubliée dans une semaine si elle parvient à se qualifier.

Score a goal, do a dance #WeAreLeipzig #RBLRSO 1-1 pic.twitter.com/afjI0QFiWk

