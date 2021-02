Séville douche le Barça et prend une option

Dominateur mais incapable de concrétiser ses nombreuses occasions, le FC Barcelone s'est fait punir sur la pelouse d'un FC Séville plus réaliste en demi-finale aller de la Coupe du Roi (2-0). Préoccupant, à six jours de son huitième de finale de Ligue des Champions face au PSG.

FC Séville 2-0 FC Barcelone

Koundé, le serrurier de Séville

On l'a dernièrement vu mené et malmené par le Rayo Vallecano et Grenade en coupe du Roi, ou plus récemment par le Betis Séville en Liga. Pour le même résultat : un match renversé et un succès étriqué, tardif, à l'arraché. Mais cette fois, pas depour le Barça, douché à Sánchez Pizjuán par l'autre Séville ce mercredi en demi-finale aller de la Coupe du Roi. S'il a confirmé sa fébrilité défensive passagère (quatrième match consécutif sans), illustrée par un déboulé gagnant de Jules Koundé et un contre conclu par Ivan Rakiti?, le club catalan est exceptionnellement resté muet, pour la première fois depuis le 8 décembre. Et a sérieusement compromis ses chances de qualification.Déjà battu en finale de la Supercoupe d'Espagne et largué en championnat, le Barça le sait pourtant : il ne lui reste sans doute que la coupe pour espérer sauver sa saison domestique. Histoire de prendre son destin en main et d'épargner sa défense très expérimentale, les Catalans confisquent d'ailleurs le ballon d'entrée, fixant régulièrement dans l'axe pour mieux décaler Dembélé dans son Lire la suite de l'article sur SoFoot.com