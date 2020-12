Séville assomme Rennes

Dans un match comptant pour du beurre, le Stade rennais s'est incliné sur sa pelouse contre le FC Séville (1-3). Jules Koundé a signé l'ouverture du score d'une merveille de reprise, le novice Georginio Rutter a marqué sur penalty pour sauver l'honneur des Bretons. Rennes quitte la Ligue des champions avec un petit point et beaucoup de regrets.

Rennes 1-3 FC Séville

Et ça continue, encore et encore

C'était un match pour du beurre mais aussi pour l'honneur au Roazhon Park, où la fameuse musique sacrée a résonné pour la dernière fois avant on ne sait quand ce mardi soir, sur les coups de 20h55. Dans leurs rêves les plus fous, les supporters bretons s'imaginaient probablement vivre la première campagne de Ligue des champions de l'histoire du Stade rennais différemment, mais elle aura généré plus de frustration que de passion. Et l'épilogue à la maison n'aura pas dérogé à la règle, Rennes s'inclinant contre le FC Séville (1-3) sans avoir à rougir et quittant la compétition avec un minuscule point arraché ici-même contre Krasnodar en ouverture.Il fallait comprendre une chose au moment de découvrir la feuille de match : les deux équipes ne faisaient pas de cette rencontre la grande priorité de la semaine. Le FC Séville débarque sur la pelouse avec un onze remanié, les Rouge et Noir avec une équipe mixte (Dalbert ailier gauche, notamment). Et ce sont les locaux qui donnent le ton en début de rencontre avec du rythme et plus de vie que samedi dernier. Titulaire pour la première fois depuis fin août, Niang se met en évidence mais manque ses quatre premières tentatives (6, 7, 8, 27), dont un énorme manqué et une frappe bien repoussée par Bounou. Sur la pelouse, les Rennais sont plus agressifs, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com