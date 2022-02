Sévile-Betis : Antonio Cordón : "À Monaco, Mbappé était un joueur différent"

Directeur sportif du Betis depuis la saison 2020-2021, Antonio Cordón fait partie intégrante de l'excitante saison traversée par les Verdiblancos et s'est engagé avec le club andalou jusqu'en 2024. Avant le derby contre le FC Séville au Ramón Sánchez Pizjuán, l'homme de 58 ans raconte son cheminement de professeur d'EPS à aujourd'hui, en passant par le dernier titre de champion de France acquis par l'AS Monaco.

Jusqu'à présent, la saison a été magnifique. Depuis l'an passé, le Betis réalise les choses dans le bon ordre. À l'heure actuelle, nous sommes la seule équipe espagnole encore engagée dans trois compétitions, c'est un réel motif de satisfaction et nous souhaitons poursuivre dans cette dynamique. Bien entendu, ce derby reflète une importance capitale pour notre ville, nos supporters. En tant que professionnel engagé dans le football, je vois cela comme une rencontre particulièrement stimulante. Je souhaite assister à un grand spectacle, d'autant plus que notre adversaire réalise également une belle saison.Concernant Nabil, tout le monde sait qu'il est une pièce fondamentale de la croissance de l'équipe. Nous sommes réellement heureux de son rendement, et j'ai le sentiment que son intérêt pour la ville et le bien-être de sa famille sont aussi importants à ses yeux. Son frère Yassine est avec le Betis Deportivo, il travaille aussi à l'échelon inférieur et nous voyons qu'il possède de bonnes qualités professionnelles et humaines. Quand les choses se passent bien, il faut sédimenter cela et continuer à prendre soin du confort de nos joueurs. Nous nous considérons comme une famille, et cela vaut également pour Sabaly. Il apporte beaucoup au Betis depuis son arrivée parce qu'il est capable d'évoluer à gauche comme à droite de la défense. Aussi, son intégration est phénoménale : il apprend l'espagnol très rapidement et nous avons l'impression qu'il fait partie de l'équipe depuis des années. Sa blessure l'a éloigné des terrains pendant une longue période, mais nous espérons maintenant qu'il puisse être aligné en tant que titulaire si l'entraîneur le Lire la suite de l'article sur SoFoot.com