Sète, une tragédie

Malgré un maintien acquis sur le pré à la dernière journée, le FC Sète a perdu sa place en National sur le terrain administratif. Cette rétrogradation en National 2 est le résultat d'une bataille, opposant depuis un an entre l'ancienne direction d'un côté et la mairie et l'agglomération de l'autre. Plongée dans un "petit Marseille".

Le maintien en Hérault

Edward Bond n'aurait pas renié l'histoire du FC Sète. Comme dans les plus belles tragédies romaines, le public sait à l'avance que cela va mal finir. Il se demande juste quand, et comment l'estocade sera portée. Comme en 1960, en 1989 et en 2009, Sète est encore rattrapé par son destin : il est rétrogradé pour des raisons financières. Le club héraultais jouera ainsi en National 2, la saison prochaine.Le théâtre de cette tragédie aurait pu être le complexe sportif de Borgo. Mais lors de la dernière journée de National, Sète, mené 1-0, s'impose 2-1 et se maintient sportivement. Rétrogradation administrative oblige, l'acte final se passe donc au siège du club, le stade Louise-Michel. Il s'y déroule pourtant des scènes de conflit depuis longtemps. Ancienne plume dereconvertie directeur de cabinet adjoint à l'agglomération de Sète, Jean-Michel Izoird a. Il regrette que le club se soit. Mais à Sète, cela ne s'apprend pas… Jean-François Gambetti, président des Verts et Blancs entre 2019 et le 3 juin dernier, a une autre version :(NDLR, François Commeinhes, aussi président de l'agglomération sétoise)Contacté pour user de son droit de réponse, l'ancien défenseur a poliment décliné. Il faut dire que l'air est déjà assez chaud à Sète, en ce moment…

Passage en commission d'appel de la DNCG ?