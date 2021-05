Serie A : le changement, c'est flippant

La Serie A 2020-2021 vient à peine de tomber le rideau que le football transalpin choisit déjà d'enchaîner les coups de théâtre : Gennaro Gattuso a dit ciao à Naples pour rejoindre la Fiorentina, quand Andrea Pirlo devrait se faire gentiment dégager par Massimiliano Allegri à la tête de la Juventus. Antonio Conte quitte de son côté avec fracas l'Inter après avoir remporté le premier Scudetto du club depuis 2010, son poste étant a priori promis à Simone Inzaghi. Mi-inquiétant mi-excitant pour un football transalpin trépidant à suivre, mais dangereusement instable.



Inter brûlée

C'est bien connu, Antonio Conte n'est pas un homme de compromis. C'est précisément en s'accrochant à ses principes - un mercato dispendieux, un plan tactique millimétré - que leest devenu le premier entraîneur depuis 2012 à faire tomber la Juventus de son piédestal en Serie A. Quand on lui a dit que l'Inter voulait dégager des dizaines de millions de plus-values sur le mercato estival à venir, l'ex-a donc logiquement pris ses jambes à son cou. Antonio Conte, qui pourrait prochainement être remplacé par Simone Inzaghi au sein du club lombard, ne veut pas d'une équipe au rabais. Les tifosinon plus. Surtout quand la Juventus, elle, bûche pour rapatrier Massimiliano Allegri, l'homme qui a emmené deux fois la Vieille Dame en finale de C1 en 2015 et 2017. À se demander si le règne en Italie de l'Inter n'est pas prêt de s'achever, alors qu'il vient à peine de débuter.C'est, en effet, une période trouble qui s'annonce pour le club lombard. Déficitaire de 100 millions d'euros la saison dernière, celui-ci s'est résolu à emprunter 275 millions d'euros au fonds d'investissement américain Oaktree Capital pour remplumer sa trésorerie. Un cadeau empoisonné : si le club ne rembourse pas à temps ses échéances, il passera sous la coupe de son prêteur. Un scénario qui n'est pas sans rappeler celui vécu par l'AC Milan, en 2018. Sous propriété chinoise, le club avait fini dans les griffes du fonds vautour Elliott management. La direction rouge et noir s'était alors trouvée incapable de rembourser les échéances de paiement du prêt que leavait contracté auprès de ce géant de la finance américain. Si le Milan s'est depuis stabilisé sportivement et financièrement, lesn'en sont pas Lire la suite de l'article sur SoFoot.com