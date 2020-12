So Foot • 22/12/2020 à 22:39

Serie A : La Fiorentina gifle trois fois la Juventus, qui passe quatrième

Plombée par un but hyper précoce de Dušan Vlahovi? et par l'expulsion prématurée de Juan Cuadrado, la Juventus a sombré chez elle face à la Fiorentina. Laquelle a retrouvé de la vie, au contraire des Turinois qui se retrouvent quatrièmes à sept points du leader milanais.

Juventus 0-2 Fiorentina

Vidéo

Mauvais nouvelles prématurées, pour la Vieille Dame

Personne n'osera jamais dire que marquer un but procure la même sensation que donner naissance à un chérubin. Mais quand même, le parallèle peut modestement se poser. Surtout quand le tremblement de filets se fait aussi inattendu et précoce que la fin d'une grossesse, absolument pas prévue. Dušan Vlahovi? ne dira pas le contraire, lui qui n'aurait jamais parié monter au septième ciel aussi tôt face à la Juventus.Lors de la quatorzième journée de Serie A, le créateur de la Viola a donc fait pousser et sortir de terre une rose à triple épine qui a fait sursauter la Vieille Dame tout en faisant plaisir à la sienne. Au bout de trois minutes, le papa de la Fiorentina a ainsi pris un kif énorme en dépucelant le score. Pas un enfant unique, puisqu'il sera suivi de deux autres en fin de séance (inscrits par Alex Sandro contre son camp, puis par Martín Cáceres).