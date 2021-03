Serie A : DAZN dans la cour des grands

En remportant l'appel d'offres des droits TV de la Serie A pour la période 2021-2024, DAZN est la première plate-forme de streaming à devenir le diffuseur domestique principal d'un des cinq grands championnats européens. Le début d'une révolution à grande échelle pour la retransmission du football en direct ? Le train est lancé.

L'appétit vient en mangeant

840 millions d'euros par an. C'est la somme que DAZN s'est engagé à verser pour remporter l'appel d'offres des droits TV de la Serie A, en Italie. À l'issue du vote des vingt pensionnaires de l'élite italienne, dont seize ont voté en faveur de la plateforme de streaming, cette dernière a raflé la mise et diffusera en exclusivité sept matchs par journée, ainsi que trois rencontres qui seront codiffusées avec un compagnon que doit encore déterminer la Ligue de football professionnel italienne, ce lundi. Profitant de la crise sanitaire pour jouer sur un terrain plus abordable, DAZN a finalement su convaincre son auditoire pour devancer Sky, et inverser les rôles. Le diffuseur historique de la Serie A depuis deux décennies détenait les deux principaux lots (sept matchs par journée également) sur la période 2018-2021, tandis que DAZN se contentait des trois matchs restants. Un chamboulement important qui confirme la montée en puissance de " Da Zone " sur le marché des droits TV en Europe, et plus particulièrement dans les grands championnats du Vieux Continent.Depuis son lancement en août 2016, DAZN s'est progressivement ouvert pour être aujourd'hui disponible dans plus de 200 pays, en investissant d'abord sur la diffusion domestique de championnats exotiques (telle la J-League au Japon), et la diffusion internationale de championnats plus prestigieux (comme la Ligue 1 en Allemagne). Le joyau fondé par Perform Group (aujourd'hui DAZN Group) s'est ensuite peu à peu concentré sur les droits domestiques dueuropéen, en misant sur des petits lots, comme celui de la Serie A pour la période 2018-2021, moyennant un investissement modéré (193 millions d'euros par an), afin d'être en adéquation avec sa politique tarifaire (entre dix et vingt euros par mois dans la plupart des pays où DAZN est déjà bien implanté). Une stratégie confirmée à l'été 2020 lorsque le "Netflix du sport" a glané 106 rencontres de Bundesliga par saison pour la période Lire la suite de l'article sur SoFoot.com