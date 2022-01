Sergio Ruiz : "Iniesta m'aide à vaincre la dépression"

Sergio Ruiz porte le patronyme parfait pour se fondre incognito dans le moule espagnol. Pourtant, ce footballeur professionnel de 27 ans a su faire sortir la petite voix trottant dans sa tête. Prêté par le Charlotte FC à l'UD Las Palmas, le footballeur a mis un terme à son expérience aux Canaries pour prendre soin de sa santé mentale. Partiellement remis de sa dépression, le joueur a accepté de se livrer sur un sujet bien trop tabou dans le milieu du football.

Ça va mieux ! Je travaille de manière régulière avec une psychologue pour que mon traitement suive son cours. Si on me compare à l'état dans lequel j'étais il y a deux ou trois mois, cela n'a plus rien à voir. Cela dit, je suis encore en phase de réadaptation pour parvenir à régler ce problème et tenter d'oublier ce mauvais passage, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Petit à petit, les choses s'améliorent, mais cela nécessite du temps, le chemin n'est pas encore terminé.Non, je suis encore en Espagne, à Santander. Je suis originaire de Cantabrie, c'est ma région natale. Je suis chez mes parents, je vois mes amis proches... C'est une chance de les avoir à mes côtés en ce moment, donc j'en profite. Mais dans le même temps, je commence à ressentir cette envie de rejouer au football. J'aimerais bien reprendre ma routine habituelle : le vestiaire, les entraînements, les matchs. Cela ne devrait pas trop tarder, en tout cas je l'espère !Tout a commencé quand j'ai été testé positif à la Covid en août dernier. J'étais à Las Palmas depuis une année déjà, mais ce virus m'a obligé à rester chez moi et loin des autres pendant deux semaines. Je me suis senti seul et isolé, toute ma routine s'est arrêtée. Derrière, je ne me sentais pas tout à fait prêt physiquement et j'avais comme une espèce de manque de forme généralisé. À partir de là, j'ai progressivement ressenti une grosse anxiété, je ne savais pas vraiment ce qu'il se passait dans ma tête. Je me sentais mal, j'étais