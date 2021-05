Sergio Ramos, Sévillan frustré

Non retenu pour l'Euro par Luis Enrique, le capitaine de l'Espagne manquera ses retrouvailles avec sa ville, Séville, où la Roja disputera ses trois matchs de poule. Une frustration de plus pour l'Andalou, rejeté par les siens depuis son départ pour Madrid en 2005, malgré des messages d'amour répétés pour sa région natale.

" Sergio était pressé, il voulait être une star du foot. Il fallait l'aider à être plus calme, à contenir cette vigueur pour mieux lire les matchs. Mais il se distinguait nettement : il était puissant physiquement, courageux et il doutait très peu. Sa confiance en lui était déjà énorme. " Pablo Alfaro

"Un supporter du FC Séville depuis le berceau"

C'est un dicton de la tauromachie :Sergio Ramos, qui avant de devenir footballeur se rêvait en torero, a compris au coup de fil de Luis Enrique, la veille de la révélation au grand public des noms des 24 représentants de l'Espagne à l'Euro, que cette fois-ci la gloire et les hourras du (maigre) public lui échapperaient., lâchait l'homme aux 181 sélections sur ses réseaux sociaux en apprenant sa non convocation pour cette joute européenne, qui aurait pu faire de lui le joueur international le plus capé de la planète. Le capitaine de la Maison Blanche, dont il n'a pu défendre les couleurs qu'à cinq reprises en 2021 du fait de ses blessures (et d'un test positif à la Covid), rate encore une fois ses retrouvailles avec Séville. Après le désistement de Bilbao, c'est finalement au stade de la Cartuja, construit à la fin des années 90 au nord-ouest de la capitale andalouse pour tenter -en vain- d'accueillir les Jeux olympiques de 2004 et 2008, que ladisputera ses trois matchs de poule. Soit à dix minutes de route à peine de Camas, où Sergio Ramos a vu le jour et grandi., décrit Pablo Blanco, qui a découvert de l'autre côté du Guadalquivir le jeune Sergio à l'âge de 11 ans, lorsque celui-ci jouait encore en attaque et était surnommédu fait de sa chevelure blonde. En une poignée d'années, l'adolescent Lire la suite de l'article sur SoFoot.com