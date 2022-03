Sergio Ramos, Paris raté

À nouveau blessé depuis la mi-janvier, Sergio Ramos avait tout mis en œuvre pour être disponible pour ce huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid à Santiago-Bernabéu forcément particulier pour lui. Manqué, c'est depuis les tribunes que le défenseur espagnol, pas encore remis, assistera à la rencontre. L'absence de trop pour le club qui, après avoir cru à son retour en décembre dernier, semble avoir acté l'échec de ce transfert et déjà tourné la page.

Keylor Navas, ​​Ángel Di María, Achraf Hakimi, Carlo Ancelotti et Ferland Mendy qui retrouvent leur ancienne maison, Kylian Mbappé qui rencontre son futur employeur, Lionel Messi qui continue à affronter son meilleur ennemi. Pour beaucoup de joueurs, ce PSG-Real Madrid en huitièmes de finale de Ligue des champions est un affrontement particulier. Pourtant, il y en a un pour qui cela l'est encore plus : Sergio Ramos. Arrivé dans la capitale française cet été, le défenseur espagnol allait affronter le club où il a passé 16 saisons, porté le brassard et soulevé quatre Ligue des champions. D'ailleurs, tous les regards se sont tournés vers lui - et sur Kylian Mbappé - le 13 décembre 2021 au moment du second tirage au sort des huitièmes de finale de C1. Déjà parce que l'adversaire était le Real Madrid. Mais aussi car ce sont pour ces matchs-là que le PSG est venu le chercher l'été dernier. Et après des tests physiques annoncés impressionnants et des mois passés à l'infirmerie, Sergio Ramos semblait enfin voir le bout du tunnel.Dans la foulée de ce tirage au sort, le champion du monde 2010 a même participé à quatre des six matchs du Paris Saint-Germain. Quatre rencontres durant lesquelles il a fait preuve de caractère, pris…