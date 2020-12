Sergio Ramos ou l'énigme de l'homme-club

Moitié homme, moitié club, Sergio Ramos incarne une idée étrange. D'où vient qu'un seul homme puisse à ce point être indispensable ?

Vrai ou faux, ce qu'ont dit des hommes tient souvent autant de place dans leur destinée que ce qu'ils font. Prenez Sergio Ramos par exemple, capitaine du Real Madrid et l'un des défenseurs européens les plus importants de ces dix dernières années (178 sélections internationales, ça pose le bonhomme). Fort de ce préjugé, on pourrait croire qu'en jetant un œil sur les tableaux de statistiques, on verrait trôner la vedette tout en haut du nombre de tacles, passes ou interceptions réussis. Eh bien non. Il y est, c'est vrai. Mais au milieu des autres, dissimulant des stats d'anonyme : 49joueur au nombre de tacle ou 52à celui des interceptions, par exemple. Rien de vraiment exemplaire sur ce point.Seules deux constantes surnagent. D'abord au plan individuel : 11 buts marqués sur l'année civile. C'est de loin le défenseur central le plus prolifique en 2020 (le second, Criscito, défenseur du Genoa, n'est qu'à 6 buts). Ensuite, au plan collectif, nouvelle donnée plus troublante : le Real Madrid avec Ramos cette