Sergio Ramos au PSG, la bonne idée du chef ?

Après Georginio Wijnaldum et, très probablement, Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain serait sur la piste de son troisième joueur libre de l'intersaison : Sergio Ramos. Les larmes à peine sèches de sa rupture avec le Real, le défenseur espagnol serait prêt à sauter dans le premier avion en direction de Paname, avec femme et enfants dans les valoches. Ce serait, évidemment, un coup en or pour le club de la capitale.

La séduisante perspective de la défense à trois

Les supporters parisiens avaient été habitués ces dernières années à des mercatos décevants, du genre qui prennent un mois et demi pour se lancer et lors desquels les pistes explorées ne sont malheureusement pas celles concrétisées. Cette saison, c'est plutôt l'inverse : nous sommes le 1juillet, Paris a déjà bouclé une recrue (Georginio Wijnaldum, arrivé de Liverpool), en a deux autres dans la salle d'attente (Gianluigi Donnarumma, libre en provenance de Milan, et Achraf Hakimi, dont le transfert devrait se régler autour de 70-75 millions d'euros bonus inclus), et travaille sur une poignée d'autres dossiers prestigieux qui ont tous une belle chance d'aboutir. Parmi ceux-là : Sergio Ramos, lui aussi libre après son départ amer du Real Madrid, plus proche que jamais de rejoindre un PSG qui est en train de sérieusement s'étoffer.Un petit état des lieux du dossier, d'abord. Ces derniers jours, plusieurs sources médiatiques faisaient état de discussions en cours, et surtout d'un intérêt réciproque : Ramos, dont la compagne apprécierait beaucoup la ville de Paris, et son entourage sont chauds pour débarquer dans la capitale française ; et le PSG, qui y voit forcément une belle opportunité au niveau du rapport qualité/prix, ne serait pas contre, alors que Mauricio Pochettino apprécierait la perspective de pouvoir compter sur un tel aboyeur dans son vestiaire. Des discussions qui se sont accélérées dans la journée de jeudi, selon RMC Sport : le frère et agent de Ramos était à Paris pour discuter avec la direction parisienne, et les deux parties seraient tombées d'accord sur un contrat de deux ans, précisément la durée que lui refusait le Real Madrid. Et que le PSG n'a, ces dernières années, pas l'habitude d'accorder à ses trentenaires : Dani Alves, Gigi Buffon, Blaise Matuidi,