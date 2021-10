Sergio Ramos au PSG, l'Ibère est déjà rude

Débarqué courant juillet auréolé d'un CV long comme le bras et l'envie de montrer au football qu'il n'était pas cramé après une dernière saison compliquée au Real Madrid, Sergio Ramos n'a toujours pas disputé la moindre minute avec le PSG. Blessé dès son arrivée, l'Ibère interroge déjà.

La malédiction du numéro 4

8 juillet 2021, Sergio Ramos, 180 sélections avec l'Espagne, 671 matchs avec le Real Madrid, un palmarès XXL, signe au PSG. C'est beau, clinquant, expérimenté, charismatique, tatoué, bien rasé, bien gaulé. Bref, ça envoie du swag. Avant la réception de Leipzig en Ligue des champions, le numéro 4 du PSG affiche pourtant le chiffre astronomique de zéro minute de jeu depuis sa signature. Pis, il n'a pas encore fait le moindre entraînement collectif et n'a participé à aucun match amical de présaison. Une tuile quand on pense aux commentaires laudatifs qui ont accompagné son arrivée dans la capitale.On parlait de tests physiques impressionnants, d'une défense à trois, d'une concurrence élevée et d'un Kimpembe poussé, petit à petit, sur le banc, on a même évoqué le brassard de capitaine. Sauf que le numéro 4 du PSG a surtout passé ses longs mois parisiens à lever ses pouces face à la caméra du club, à balancer des clins d'œil et des œillades et à faire du vélo d'appartement pendant que les copains s'entraînaient. Un quotidien d'une tristesse infinie qui s'inscrit dans la lignée de son année civile 2021 absolument cauchemardesque avec le Real Madrid (5 petits matchs joués, deux grosses blessures). Sa dernière sortie officielle ? Le 5 mai face à Chelsea en demi-finales retour de Ligue des champions (défaite 0-2). Pour le moment, entre son genou qui interroge et ses mollets qui pètent de partout, Sergio Ramos reste une immense interrogation.Même son entraîneur, pourtant adepte de la langue de bois, n'est plus capable de donner une date de retour pour son défenseur central. De passage sur la radio espagnole Cadena SER la semaine dernière, Mauricio Pochettino a préféré botter en touche.