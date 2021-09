Sergio Pellissier : "Le Chievo, c'est ma deuxième famille"

Légende du Chievo Vérone, Sergio Pellissier a vécu un été compliqué. À la suite de problèmes financiers, son équipe de cœur devait être d'abord rétrogradée en Serie D pour finalement être dissoute dans la nuit du 21 au 22 août. Mais la bandiera valdôtaine n'a pas dit son dernier mot et va tout faire pour qu'un nouveau club émerge des cendres des Mussi Volanti.

Pour lutter face aux meilleures équipes, un club doit beaucoup dépenser, surtout sur le marché des transferts. Il achète des joueurs, donc sa masse salariale augmente. Sauf que ces salaires s'additionnent aussi à ceux des employés du club, et les coûts deviennent importants. Et s'il a le malheur de tomber en Serie B, c'est terrible. Tu perds une grosse partie de tes revenus et tu risques la faillite. C'est ce qui est arrivé pour le Chievo. Cependant, ce n'est pas un cas isolé, et ce genre d'événement arrive à de nombreux clubs chaque année.Pas du tout. Parfois, j'étais payé avec un ou deux mois de retard, mais je ne pensais pas que les comptes étaient autant dans le rouge.En réalité, je n'ai jamais cherché à racheter le Chievo. Les dettes étaient colossales, et je n'avais pas assez d'argent pour renflouer les caisses. J'ai donc attendu que le club disparaisse officiellement pour bâtir un nouveau projet.FC Chievo 2021 en réalité. Je viens d'apprendre qu'utiliser 1929 - l'année de création des- est interdit, car elle appartient au Chievo Vérone. Et comme je crée une nouvelle entité, je n'ai pas encore le droit d'utiliser des éléments qui rappellent l'ancienne. Mais j'espère obtenir une dérogation pour récupérer le palmarès et des éléments historiques du club l'année prochaine.