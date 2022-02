Sérgio Conceição, père des Dragons

Sporting, Benfica, Braga... Beaucoup ont essayé, mais ont eu des soucis. Et finalement, mis à part l'armada de Liverpool, les Colchoneros et une surprenante équipe de Santa Clara en Coupe, aucune écurie n'est parvenue à se payer les Dragons de Porto cette saison. À quelques heures du choc face au Sporting, les leaders invaincus du Portugal comptent bien prolonger leur série où Sergio Conceição pourrait y laisser une empreinte indélébile.

FC Porto Sporting 11/02/2022 à 21h15 Liga Diffusion sur

Un choc à plus d'un titre

Sérgio Conceição fulmine. On est alors le 30 novembre 2020 après la défaite du FC Porto à Paços de Ferreira (3-2). Allant finalement dans le sens de l'entraîneur, l'arbitre indiquera plus tard dans la soirée qu'il a bien sorti son carton rouge après le coup de sifflet final. Lene le sait pas encore, mais en plus d'ajouter un épisode des plus fantasques à son aventure bleu et blanc, il vient alors de connaître sa dernière défaite dans l'élite portugaise. Mieux, en voyant ses joueurs s'imposer à Arouca le week-end dernier (0-2), Conceição a égalé le record de seize victoires consécutives en championnat d'un certain André Villas-Boas. Et pour passer devant le tacticien portugais, l'ancien entraîneur du FC Nantes devra s'offrir l'actuel champion en titre : le Sporting.Il y a douze ans, il avait fallu que Porto compte dans ses rangs James… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com