Sergi Guardiola au Barça : touché culé

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 35e épisode, retour en 2015. Sergi Guardiola, fraîchement libéré de son contrat à Alcorcón, rejoint la réserve du Barça, dans ce qui deviendra le transfert le plus court de l'histoire du club. Le genre de chose qui peut arriver quand on déterre d'anciens tweets où vous encouragez le Real Madrid et taclez Lionel Messi et tout le peuple catalan.

Soirée alcoolisée et pige en Australie

Le 28 décembre 2015, le FC Barcelone licencie Guardiola. Pas Josep, l'ancien milieu de terrain emblématique du club et entraîneur qui a porté les Catalans aux sommets du foot européen. Mais Sergi, attaquant d'alors 24 ans qui évoluait en équipe réserve. " Évoluait " est un bien grand mot. Arrivé au mercato estival pour signer un contrat d'une saison et demie au Barça B en troisième division espagnole, dans le but de renforcer le secteur offensif et d'apporter son expérience, le natif de Majorque n'a pas joué un seul match sous la tunique. Et pour cause, Sergi Guardiola a été licencié seulement huit heures après avoir signé son contrat, posant tout sourire aux côtés du directeur de la formation et de l'entraîneur. Sans doute la plus courte carrière au Barça. La raison ? Des tweets incendiaires contre les Catalans, pro-Real Madrid et anti-Messi datant de 2013 et déterrés par une communautésacrément à l'affût., postait-il sans savoir qu'il revêtirait un jour le maillot adverse., rajoutait-il quelques minutes plus tard., pouvait-on aussi lire sur son compte.Des tweets qui font immédiatement scandale dans toute la communauté barcelonaise et remontent même jusqu'à la direction du club. Et ce, même si le joueur avait entre-temps passé son compte en privé, histoire que les investigations n'aillent pas plus loin. Mais les multiples captures d'écran sont là. À 22h10, le compte Twitter du Barça publie un communiqué sans équivoque : son contrat tout juste signé est rompu pour. D'autant qu'à l'époque, l'entraîneur du Barça B n'est autre que Gerard López, également sélectionneur de la Catalogne. Alors qu'il a rompu son contrat avec Alcorcón, club de deuxième division espagnole, Sergi Guardiola se retrouve donc au chômage à quelques heures de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com