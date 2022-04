Sergey Chernik : "Tous mes matchs en Ligue 1 sont les meilleurs jours de ma vie"

Après son passage mitigé à l'ASNL, Sergey Chernik est retourné en Biélorussie. Depuis, trois années de mésaventures l'ont éloignées des terrains dont cinq mois de solitude au Kazakhstan lors du premier confinement et deux faillites de club. Le "gardien en bois" de Pablo Correa, qui jouait la Ligue des champions avant d'arriver en France, revient sur ce parcours en forme de montagnes (biélo)russes.

Il restera dans la mémoire des amateurs de la Ligue 1 comme le "gardien en bois " de Pablo Correa lors du dernier passage de l'AS Nancy Lorraine dans l'élite (saison 2016-2017). Sergey Chernik est depuis retourné dans son pays natal, la Biélorussie. Avec son club du Chakhtior Soligorsk, champion en titre, le portier a rencontré le BATE Borisov ce samedi (défaite 1-0 lors de laquelle il était remplaçant). Club qui l'a fait connaître, notamment en jouant la Ligue des champions avant de rejoindre Marcel-Picot. Une sorte de renouveau pour le trentenaire (33 ans) après une succession de galères depuis la fin de son contrat en Lorraine, entre blessures, confinement esseulé au Kazakhstan, clubs en difficulté financière obligés de mettre la clé sous la porte... et les joueurs sur le marché. Alors que la guerre a éclaté dans la voisine Ukraine, la Biélorussie a vu son championnat démarrer le 18 mars soit moins d'un mois après la première offensive russe. Si Sergey Chernik a poliment préféré ne pas répondre aux questions concernant le conflit, l'international est longuement revenu sur son passage dans l'Hexagone, dans un français encore parfait.

"Les frontières étaient fermées donc impossible de retourner en Biélorussie pendant cinq mois. Cinq mois sans famille, sans foot, sans argent dans un pays que je ne connaissais pas."

Je me suis blessé en fin de saison 2019 et j'ai eu une longue période de rétablissement, au moins quatre mois. J'ai signé au BATE Borisov, mon ancien club, après un appel de l'entraîneur des gardiens vu qu'ils allaient rejouer la Ligue des champions et qu'ils cherchaient un gardien. Ça n'a duré que six mois car je n'étais pas au mieux de ma forme pour affronter la concurrence.Début 2020, je signe à Irthysh, au Kazakhstan. Mais Lire la suite de l'article sur SoFoot.com