Serena Williams prend sa retraite: son incroyable carrière en 5 chiffres

5 chiffres fous sur la carrière de Serena Williams. crédit photo : Capture d’écran Instagram @serenawilliams

Éliminée de l’US Open le 2 septembre 2022, Serena Williams a déclaré qu’on ne la reverrait probablement plus sur un court de tennis. Un mois plus tôt, la championne avait annoncé au magazine Vogue que le “compte à rebours était enclenché”, laissant sous-entendre une retraite imminente. Retour en chiffres sur la carrière de l’une des plus grandes joueuses de tous les temps.

1. 23 titres du Grand Chelem

Serena Williams a remporté 23 titres du Grand Chelem en simple, un record hommes et femmes confondus depuis 1968 et le début de l’ère Open.

Elle s’impose pour la première fois en 1999 à Flushing Meadows. Alors âgée de 18 ans, la joueuse triomphe de Martina Hingis, tête de série numéro 1. Sa dernière victoire lors d’un tournoi du Grand Chelem remonte à 2017, lorsqu’elle bat sa sœur Venus en finale de l’Open d’Australie, tout en étant enceinte de 8 semaines.

Au total, Serena Williams a remporté 7 fois l’Open d‘Australie, 3 fois Roland-Garros , 7 fois Wimbledon et 6 fois l’US Open. Elle devance Rafael Nadal et Steffi Graf (22 titres chacun), ainsi que Roger Federer et Novak Djokovic (20 titres chacun). Elle n’est qu’à une courte tête de la joueuse la plus titrée de l’histoire du tennis, Margaret Smith Court. Cette dernière a remporté 24 titres entre l’ère amateur et l’ère Open.

À cela, s’ajoutent 14 titres du Grand Chelem en double avec sa sœur Venus, et deux en double mixte, portant le total à 39 titres.

Si la cadette de la famille Williams n’a jamais remporté les quatre tournois majeurs du circuit la même année, elle a réalisé le Grand Chelem à cheval sur deux années une première fois en 2002-2003, puis de nouveau en 2014-2015.

2. 319 semaines en tant que numéro 1 mondiale

Véritable légende vivante du tennis, Serena Williams a passé 319 semaines, soit plus de 6 ans, en tête du classement WTA. Seules deux autres joueuses ont fait mieux: Martina Navratilova (332 semaines) et Steffi Graf (377 semaines). Elle détient le record du nombre de semaines consécutives à la tête de ce classement - 186 semaines, de février 2013 à septembre 2016, ex æquo avec Steffi Graf.

En 2002, l’athlète remporte son premier Roland-Garros en battant sa sœur Venus. Quelques mois plus tard, elle décroche le titre à Wimbledon, toujours face à sa sœur. Cette victoire lui offre la place de numéro 1 mondiale, qu’elle conservera durant 57 semaines. En 2013, elle devient, à 31 ans, la numéro 1 mondiale la plus âgée de l’histoire du tennis féminin. Elle se hisse en tête du classement WTA pour la dernière fois en 2017.

3. 4 médailles d’or olympiques

Serena Williams a remporté l’or olympique à 4 reprises: trois fois en double dames avec sa sœur en 2000, 2008 et 2012, et une fois en simple lors des Jeux olympiques de Londres (2012). Cette année-là, elle marque l’histoire de son sport en devenant la première, hommes et femmes confondus, à cumuler quatre victoires en Grand Chelem ainsi que l’or en simple et en double aux JO.

4. 94,5 millions de dollars de prix

Le total des gains empochés par Serena Williams lors de tournois s’élève à 94,5 millions de dollars . Un record pour le tennis féminin. Elle est devancée par trois hommes: Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal.

En 2017, année de sa dernière victoire en Grand Chelem, le magazine Forbes l’a désignée comme sportive la mieux payée au monde: entre juin 2016 et juin 2017, elle a perçu 27 millions de dollars . La tenniswoman Angelique Kerber, seconde du classement, arrive loin derrière avec 12,6 millions de dollars .

5. 27 ans de carrière

Serena Williams, qui s’apprête à fêter ses 41 ans, peut se targuer d’avoir mené l’une des plus longues et des plus prolifiques carrières du tennis mondial. Elle a fait ses débuts professionnels en septembre 1995 au tournoi de Québec, à l’âge de 14 ans. C’est toutefois à Chicago, deux ans plus tard, qu’elle se fait réellement remarquer. Alors 304e mondiale, elle bat tour à tour Mary Pierce (7e mondiale), puis Monica Seles (4e), avant de s’incliner en demi-finale face à Lindsay Davenport (5e).

US Open: un prize money exceptionnel pour l’édition 2022 Le tournoi new-yorkais frappe un grand coup: cette année, le prize money total atteint la somme record de 60 millions de dollars . Les gains sont fixés à 445.000 dollars en quarts de finale et 705.000 dollars en demi-finale. Le finaliste se consolera avec un chèque de 1,3 million de dollars , tandis que les gagnants des tableaux masculin et féminin toucheront 2,6 millions de dollars , soit 100.000 dollars de plus que la saison dernière.

