Sept défaites à domicile en huit matchs de C1, l'effet huis-clos ?

Au sortir des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, un constat très clair émerge : les équipes évoluant "à la maison" sont dans la panade. La preuve : seul le FC porto a réussi à gagner chez lui. Pour le reste, sept victoires à l'extérieur sont à recenser. Une première historique dans la compétition, liée en grande partie à l'effet huis clos et aux matchs délocalisés.

Sept (pas) à la maison

Qui aurait pu croire, au lendemain de la fin des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, que le FC Porto apparaitrait comme une exception dans la compétition ? En s'imposant face à la Juventus (2-1) la semaine passée, les joueurs de Sérgio Conceição sont en effet les seuls à être sortis vainqueurs d'un duel où ils faisaient figure d'hôtes. Les sept autres équipes "à domicile" se sont inclinées. C'est tout simplement une première dans l'histoire du tournoi, depuis l'instauration des huitièmes à l'aube de la saison 2003-2004 (et donc la fin de la double phase de poules). Jamais sept équipes sur huit ne s'étaient imposées à l'extérieur en huitièmes de finale aller.Il était arrivé à deux reprises qu'un seul des huit huitièmes de finale se solde par une victoire à domicile : en 2010-11, Arsenal battait le Barça (2-1) pendant que sur les autres pelouses, on assistait à trois nuls et quatre victoires à l'extérieur. Puis en 2013-14, l'Olympiakos domine Manchester United (2-0 au Pirée, quand le verdict des autres huitièmes est quasiment sans appel : un nul et six victoires à l'extérieur. On y était presque, mais sept défaites à domicile à ce stade là de la compétition, c'est donc une première.Et pour ne rien arranger, ces défaites ont d'ailleurs, dans certains cas, ressemblé à des humiliations, avec deux victoires 4-1 (pour le PSG et le Bayern, respectivement sur les pelouses de Barcelone et de la Lazio), ou encore des succès 2-0 pour Liverpool contre Leipzig et Manchester City face à Gladbach, quasiment déjà synonymes de qualification. Logique ? D'une certaine manière oui, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com