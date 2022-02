Sénégal, le lion est d'or ce soir

C'est aux tirs au but que le Sénégal a enfin décroché sa première CAN en battant l'Égypte en finale (0-0, 4-2 TAB). Tiraillés par les vieux démons du passé, les Lions de la Téranga les ont surmontés en replaçant bien haut un pays phare du continent longtemps et anormalement privé d'étoile.

Une si longue marche...

Un peu comme lesd'Angleterre, les Lions de la Téranga ressassaient depuis longtemps leur lose aux tirs au but. Comme pour exorciser les vieux démons et préparer Sadio Mané à affronter sereinement encore cette épreuve éventuelle, le sélectionneur Aliou Cissé avait choisi d'endosser par avance toute la pression, la veille de cette finale contre l'Égypte qu'on devinait très fermée. Car l'attaquant de Liverpool avait souvent été critiqué au pays pour avoir manqué son tir au but face au Cameroun, lors du quart de finale perdu à la CAN 2017., avait tenu à dédramatiser le coach des Lions, tireur malheureux en finale de CAN 2002 perdue aux tirs au but face au Cameroun...Hier, Sadio Mané a offert le trophée continental à son pays en réussissant l'ultime shoot d'une séance chargée de périls. Il avait déjà manqué son penalty à la 7minute face au roc Gabaski, gardien d'un pays invaincu aux tirs au but depuis la CAN 1984. Même les stats de son coéquipier Edouard Mendy étaient défavorables, avec seulement deux arrêts sur 31 penaltys... Mais Sadio a gagné le duel descontre son pote Mo Salah qui n'a même pas participé à l'épreuve ! Le Roi Lion a corrigé une des grandes anomalies de l'histoire du ballon rond en offrant au Sénégal, grand pays de football, un titre continental jamais remporté ni en sélection ni en club. Un peu comme d'autres grandes nations, telle l'Argentine en 1978 ou l'Espagne en 2010, qui avaient longtemps attendu avant de gagner enfin une Coupe du monde. D'autres générations sénégalaises talentueuses avaient échoué en finale de CAN. Celle de 1972 et surtout celle de 2002, année de l'épopée du Mondial en Asie achevée en quarts. Il y a trois ans, les Lions avaient perdu d'un rien (1-0) en dominant globalement en finale une Algérie bénie des dieux. Cette année, c'était au tour du Sénégal, mieux remis en selle après sa chute en 2019 contre des Fennecs sortis, eux, prématurément en 2022. L'élimination du tenant du titre a ouvert symboliquement la voie Lire la suite de l'article sur SoFoot.com