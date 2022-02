Sénégal-Égypte : duel de générations

La finale de la Coupe d'Afrique des nations 2021 qui opposera le Sénégal à l'Égypte ce dimanche soir offre un choc de générations assumé. Celles de deux équipes au style similaire qui chercheront confirmation pour l'une et révélation pour l'autre.

De 2002 au "Cissé ball"

Pas vraiment attendu en entame de tournoi, le duel qui se prépare entre le Sénégal et l'Égypte en cette finale de CAN ressemble de plus en plus à une logique respectée. Deux équipes solides, portées par des individualités affirmées et avec, au bout, l'occasion de donner à sa génération de joueurs un sacre légitime. Empli de clins d'œil à une riche histoire.Vingt ans. C'est le temps qu'il aura fallu au Sénégal pour retrouver un groupe à même de se hisser au sommet. En 2002, les Lions de la Téranga faisaient en effet trembler le monde, au sortir d'une tournée au Japon et en Corée du Sud devenue mythique. Et en Asie, le capitaine se nommait alors Aliou Cissé. Comme un symbole, l'homme aux dreadlocks est de nouveau investi de ce rôle de guide, cette fois dans le survêtement de sélectionneur. Lui qui, avant de se poser sur le banc, était de ceux qui avaient vécu la triste soirée de Bamako, théâtre d'une finale de CAN perdue en cette même année 2002, manquant le tir au but décisif face au Cameroun. Lui qui, également, dirigeait les siens en Égypte pour l'édition 2019, avant de trébucher (encore une fois) sur la dernière marche, algérienne cette fois. Aujourd'hui et plus que jamais, le contingent semble donc enfin avoir appris de ses erreurs, et le Sénégal n'a peut-être jamais été aussi proche d'inscrire son nom au palmarès de la CAN pour la première fois de son histoire.Un jeu simple, peu spectaculaire, mais ultra efficace : le, comme on aime l'appeler au pays. Rien étonnant, dès lors, de voir les Sénégalais sortir en tête de leur groupe avec un seul but marqué (victoire 1-0 face au Zimbabwe puis deux nuls 0-0 devant la Guinée et le Malawi). Mais qu'importe, critiquée à ses débuts, cette facette a vite laissé place à un enthousiasme certain. Une entrée en douceur avant de monter en puissance, en quarts puis en demies. Au milieu de ces garanties de résultat, il y a Sadio Mané. Capitaine exemplaire, le sourire toujours en coin, l'attaquant de Liverpool n'a jamais semblé aussi impliqué. Le même qui s'est arraché en taclant le ballon dans les pieds d'Issoufou Dayo pour le… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com