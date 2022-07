Selma Bacha, le talent n'attend pas

Entrée à l'heure de jeu lors du quart de finale face aux Pays-Bas, Selma Bacha n'a eu besoin que d'une soixantaine de minutes pour démontrer son immense talent et repartir avec le trophée de joueuse du match sous le bras. Impressionnante, la jeune Lyonnaise continue de se faire une place au sein de cette équipe de France ambitieuse. Au point de rebattre les cartes dans la hiérarchie des attaquantes pour la fin de l'Euro ?

Une femme pressée

Une option pour la demie

Voilà 65 minutes que les Bleues butent sur les Pays-Bas, incapables de trouver la faille malgré de nombreuses occasions. Moment choisi par Selma Bacha, tout juste entrée en jeu, pour solliciter une énième fois la gardienne néerlandaise, Daphne van Domselaar. Le feu follet lyonnais est lancé, prêt à dynamiter une rencontre outrageusement dominée par les Françaises. Sans être directement impliquée sur le seul but du match, Bacha a régné sur l'heure de jeu à laquelle elle a participé, repartant avec le trophée de joueuse du match sous le bras. Et un large sourire.de cette équipe de France, la polyvalente joueuse de l'OL avait débuté comme latérale face à l'Islande pour permettre à Sakina Karchaoui de souffler. Qu'importe, celle qui est déjà quadruple championne de France et d'Europe en cinq saisons chez les pros est à l'aise à tous les étages d'un couloir gauche qu'elle a fait sien depuis plusieurs saisons sur les bords du Rhône. Face aux, Selma Bacha était de retour sur le banc, prête à apporter toute sa fougue le moment venu. Mission plus qu'accomplie puisqu'elle a ravivé les Bleues, au moment où seule Delphine Cascarino parvenait encore à mettre régulièrement le feu dans la défense adverse. Accélérations foudroyantes, centres bien sentis (sa spécialité), prise d'initiative... La numéro 13 de l'équipe de France a tout réussi.", a-t-elle souri au micro de TF1 après le coup de sifflet final. Devenue l'un des symboles de cette jeune génération tricolore particulièrement ambitieuse, Bacha pensait déjà à la suite : "Mercredi, la bande de Corinne Diacre disputera donc sa première demi-finale dans un tournoi Lire la suite de l'article sur SoFoot.com