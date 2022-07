Sélection féminine d'Espagne : Jouer, lutter et gagner

En Espagne, le football féminin a un credo que les joueuses de la sélection ne cessent de hurler avant chaque match : " Jugar luchar y ganar " (Jouer, lutter et gagner, en français). Pour pouvoir briller sur les terrains anglais de cet Euro, les filles, anciennes comme plus jeunes, savent que le chemin a été long et qu'il reste encore beaucoup à parcourir. Et cette nouvelle génération en quête de professionnalisation entend bien poursuivre la lutte, au-delà de la simple sphère du ballon rond.

Le 14 juin dernier, le siège de la Fédération espagnole de football avait mis les petits plats dans les grands pour annoncer une nouvelle attendue par les joueuses depuis des années : l'égalisation du pourcentage des primes perçues par les joueurs des sélections espagnoles masculine et féminine. Bien loin des égalités de montants acquises par la Norvège ou les États-Unis, mais une belle avancée pour une fédération qui jusqu'alors n'avait pas le même régime pour les deux sexes, ne payant ses joueuses qu'au lance-pierre à coups de rémunération journalière, chose qui n'existe pas chez les garçons. Les filles bénéficieront enfin aussi de leur droit à l'image, allant jusqu'à 80% des montants totaux engrangés par l'institution en cas de qualification pour une finale. Le contrat passé entre les joueuses et la fédération jusqu'en 2027 exige aussi de meilleures conditions de travail et des moyens suffisants pour développer le football féminin., assure la capitaine de la sélection Irene Paredes, aux côtés d'Alexia Putellas et Patri Guijarro depuis l'estrade installée pour l'occasion.