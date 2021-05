Seko Fofana : "On m'a demandé ce que j'allais faire dans ce club de merde"

À bientôt 26 ans, le milieu de terrain du RC Lens a pris tout le monde à contrepied l'été dernier. Désiré par l'Atalanta et convoité par le Milan, l'international ivoirien a préféré s'installer dans le bassin minier. Un choix du cœur, n'en déplaise aux haters et à ses potes footballeurs. Neuf mois plus tard, le voilà en quête d'un ticket européen et en patron de navire. Entretien avec un homme heureux.



Je m'en souviens très bien. Le contexte était particulier, entre le maintien, le fait que nos concurrents avaient gagné... Le président de l'Udinese était furieux. Il nous a secoués et, avant le match, la pression était énorme. Physiquement, en plus, c'était compliqué : on a enchaîné douze matchs en un mois et demi. On ne se reposait jamais, on ne faisait que jouer, et affronter la Juve à ce moment-là, c'était un enfer. Avec tous les blessés, je me retrouve uniquement avec Rodrigo De Paul au milieu, mais on arrive à sortir un match complet. De Ligt ouvre le score, puis on égalise, et arrive cette dernière situation dans les arrêts de jeu. Parfois, sur le terrain, j'arrive à sentir que l'espace