Seko Fofana, ne les quitte pas

Lens a une semaine à trois matchs. Mercredi contre Lorient, dimanche à Reims et au milieu, le plus important, la conservation de Seko Fofana. Sans lui, la suite de la saison des Sang et Or ne sera pas la même. Sans lui, l'air sera moins léger au coup d'envoi. Sans lui, la force du collectif restera, mais il aura perdu son guide. Avec lui, Lens pourra rêver vraiment plus grand et la Ligue 1 profiter de ses coups de génie. Personne n'est indispensable, mais il a su se le rendre.

Bien plus qu'un simple transfert

Les jours les plus longs. Jusqu'à jeudi 23h et la clôture du mercato, le bassin minier va prier. L'exil attendu de Cheick Doucouré (à Crystal Palace) puis de Jonathan Clauss (à l'OM) ont déjà été des secousses suffisamment fortes dans cet été artésien pour subir un ultime coup de grisou. Samedi dernier, encore, après la perf' sang et or devant Rennes , le kop lensois s'égosillait à coups de. Comme un amour passionnel que l'on ne peut laisser filer sur un quai de gare. L'international ivoirien, charrié par ses équipiers, se laissait aller à un énième sourire avant de sauter comme un dératé et de souffler à nouveau le chaud et le froid au micro de Canal+.Une demi-heure plus tôt, il avait dégainé sa spéciale , côté gauche. Accélération, trois passements de jambes, feinte de frappe, et boum, du droit. La même ou presque que face à Saint-Étienne la saison passée dans une période où il avait revisité leen. Seko Fofana est un monstre sur le terrain, un daron dans le vestiaire, une énigme pour la science et une potentielle mine d'or pour les dirigeants lensois s'il venait à filer pour environ 40 millions d'euros, comme évoqués.Oui, mais voilà. Premièrement, ledu Racing n'a pas un besoin impérieux de vendre, il l'a répété à l'envi. Et lorsque Rennes est encore récemment venu toquer à la porte, le club breton a été poliment éconduit. On est loin de l'époque où Lens n'hésitait pas à brader ses pépites pour service rendu à la nation. Deuxièmement,