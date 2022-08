information fournie par So Foot • 10/08/2022 à 06:00

Sécheresse et canicule : Coup de chaud sur les pelouses

Alors que les vagues de chaleur se succèdent sur le pays, les pelouses de l'élite du football - comme les autres d'ailleurs - tirent sérieusement la langue. Et si les arrêtés préfectoraux ou la prolifération de champignons rendent les billards soient jaunes, soit rêches, c'est un problème qui ne se résorbera pas du jour en lendemain. Surtout si ceux-ci seront toujours de plus en plus chauds...

Ce vendredi 5 août, la Ligue 1 reprenait ses droits dans un contexte climatique particulier. L'Europe occidentale connaît une période de sécheresse et de fortes chaleurs continues et, à l'appel de la Première ministre Élisabeth Borne, une cellule interministérielle de crise a appelé à la responsabilité de chacun pour gérer les réserves d'eau. Ainsi, la LFP a logiquement suspendu ses championnats des pelouses pour l'élite et son antichambre. Une décision bienvenue au vu de l'état du terrain de Montpellier observé ce dimanche lors de la victoire des locaux contre Troyes (3-2).

"En temps normal, le substrat laisse passer l'eau plus facilement. Le seul souci, c'est qu'il garde toute l'humidité et quand il fait chaud, cela crée un bouillon de culture propice à l'arrivée de champignons." Bruno Fablet, référent pelouse de la métropole de Montpellier

Champignons et tuyauterie

— MHSC (@MontpellierHSC) August 7, 2022S'il n'a pas empêché Téji Savanier d'y aller de son doublé, le pré de la Mosson fait depuis quelques jours grise mine. Ou plutôt jaune mine. Comme en 2018, il a été attaqué par deux champignons aux noms charmants : un pyricularia et un curvularia. La faute non pas à la sécheresse mais bien au mercure qui s'excite., explique Bruno Fablet, le référent pelouse de la métropole de Montpellier, qui s'occupe de celle sur laquelle évolue le MHSC.