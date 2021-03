Sébastien Thoen : "C'est une fierté de se faire virer quand tu es un comique"

Quatre mois après son licenciement de Canal+, Sébastien Thoen continue ses sketchs sur le ballon à droite à gauche. Vendredi, l'humoriste a même lancé une nouvelle émission hebdomadaire de football sur Twitch aux côtés du journaliste Romain Canuti : la Canuteam. Une sorte de café du commerce marseillais, où Thoen se lâche. L'occasion d'évoquer sa passion pour le foot, et son amour sincère de l'OM. Parce que lorsqu'une clause de confidentialité vous empêche de revenir sur votre licenciement, il reste beaucoup d'autres sujets de conversation.

"L'OM et les impôts, tu ne rigoles pas avec ça. Tout le reste, autant en rigoler un petit peu, puisque je rappelle que je suis un bouffon. C'est mon métier."

J'ai fait plein de trucs, vraiment j'ai une actu de dingue. Déjà, j'ai fait le buzz, ce qui ne m'arrive jamais, donc il a fallu gérer ça psychologiquement. Ce n'était pas toujours évident, j'avoue, même si la plupart des gens me situaient entre Jean Moulin et les Inconnus, je trouvais ça un peu exagéré, je n'ai pas compris. Deuxièmement, j'ai refait ma salle de bain, et ça, c'était important. Et troisièmement, je me suis remis au foot, ça faisait cinq-six ans que je n'avais pas joué. Très sincèrement, je pense que je pourrais jouer avec Valère Germain. Peut-être pas avec Kamara, qui me mettrait dans le vent. On joue sur des pelouses de square avec des potes : un verre de rosé, un joint, une petite demi-heure de foot, tu connais.Avant tout, c'est une question d'argent. Je dois de l'argent à Canuti, il me propose quelque chose, je ne peux pas lui dire non. Deuxièmement, c'est sur Twitch, et il paraît qu'il y a de l'argent à faire sur Twitch. Donc j'y vais, évidemment. Et troisièmement, ça consiste à parler de foot avec des gens que j'aime bien. Très vite, je me suis dit : essayons. On va parler de tout, de l'Olympique de Marseille, mais pas que : du ballon, des shorts, des protège-tibias et de la Coupe du monde au Qatar en 2022, évidemment. C'est une hebdo sur l'actu du foot sans être que sur l'actu du foot, où l'on parle de tout et de rien, où on est libre. C'est l'avantage de Twitch. On verra ce que cela