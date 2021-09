Sébastien Thill : "C'était soit au-dessus, soit dans la lucarne"

Appelez ça comme vous voulez : un golazo, un bombazo, une Sébastien Thill. Ce mardi soir, sur la pelouse du stade Santiago-Bernabeu, alors que le 1-1 que tenait le Sheriff Tiraspol relevait déjà de la grosse surprise, le milieu de terrain luxembourgeois a décidé de transformer cet exploit en moment de grâce en crucifiant Thibaut Courtois et le Real Madrid d'une sublime frappe du gauche. Entretien avec un héros, un vrai.

"Même si j'avais voulu échanger mon maillot, je n'aurais pas pu le faire car dès que le match s'est terminé, je me suis écroulé à cause des crampes."

89minute : le club moldave bénéficie d'une touche côté droit, tout près du poteau de corner. Le Brésilien Fernando Costanza (passé par la réserve de Lille en 2018/2019) envoie le ballon vers l'attaquant malien Adama Traoré (ex-mal aimé de Metz et d'Orléans), qui résiste à la charge d'Éder Militão, contrôle de la poitrine et remise en retrait du gauche, comme il peut, dans l'axe. Le ballon rebondit une fois, puis une deuxième, avant de se faire fouetter violemment par l'extérieur du pied gauche de Sébastien Thill. Vaguement sur la trajectoire du ballon, Luka Modric puis David Alaba voient la fusée leur frôler l'oreille et terminer dans la lucarne droite d'un Thibaut Courtois impuissant. Le héros peut alors laisser éclater sa joie et récolter un carton jaune pour avoir exhibé les tatouages qui décorent le haut de son corps. Quelques heures plus tard, le héros de 27 ans, qui était encore amateur il y a un an, analyse son chef-d'oeuvre.Là, je suis surtout fatigué. On est rentrés dès hier soir en Moldavie. Jusqu'à la montée dans l'avion, c'était la fête, il y avait encore une ambiance de vestiaire, mais dès qu'on a mis les pieds dans l'avion, dodo pour tout le monde. On a atterri à 6h30 en Moldavie, puis on a fait une heure de bus et je suis enfin rentré chez moi. J'étais dans mon lit ce matin à 8h, j'ai dormi quatre heures.Au Luxembourg quand même ! Mon téléphone n'arrête pas de sonner, impossible de lire tous les messages qu'on m'envoie. Alors qu'en Moldavie, à notre arrivée à l'aéroport, il y avait simplement quelques journalistes qui nous attendaient.