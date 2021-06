Sébastien Haller : "Ma femme me dit d'arrêter de faire la gueule après un match raté"

À 26 ans, Sébastien Haller est de retour dans un championnat qui lui correspond particulièrement bien : l'Eredivisie. Fini la galère à West Ham, place à l'Ajax Amsterdam, aux titres à gogo et à la Ligue des champions. Joli lot de consolation pour celui qui a été récemment privé de Ligue Europa à cause d'une boulette administrative. Quant à l'Euro, ce sera sans l'ex-future meilleure doublure d'Olivier Giroud. L'ancien Bleuet s'est depuis transformé en Éléphant. Et il assure ne pas s'être trompé dans son choix.

"La famille sera là pour toujours, tandis que le foot, c'est temporaire."

Oui, désolé pour le retard ! La saison est terminée, mais j'ai plein de trucs à gérer : pas mal de boulot à la maison d'abord et je vais partir une semaine à Dubaï avec mon kiné pour me préparer avant deux semaines avec la sélection ivoirienne. On doit aussi prévoir les petites vacances en parallèle et il sera déjà l'heure de retourner au boulot. Ça passe vite, il faut tracer un plan très précis pour éviter de perdre du temps.Pour ma femme et moi, le temps est très précieux, donc on essaye de toujours bien caler le maximum de choses pour en faire le maximum possible. Surtout que lorsqu'on joue au foot, il ne faut pas négliger le repos, qui est tout aussi important que les entraînements. Donc l'organisation est primordiale. Et avec les enfants, je n'en parle même pas.D'un coup, on se met à tout concevoir en fonction d'eux. On calcule plus les risques, on est moins porté sur sa personne et on veut donner le meilleur de soi. Et logiquement, quand on change l'homme, on change aussi le footballeur. Concrètement, ça passe par faire d'autres choix sur le terrain et prendre plus de recul par rapport au quotidien du foot. Quand on est seul, on ne pense qu'à ça, mais après... La première chose que ma femme m'a dite, c'est d'arrêter de faire la gueule après un mauvais entraînement ou un match raté. Quand on arrive à la maison, la vie continue et on n'est plus seul. Les enfants attendent, il faut s'occuper