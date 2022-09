Sébastien Desabre : "Je comprends qu'à Niort, l'annonce de mon départ en République démocratique du Congo a été mal perçu "

Sébastien Desabre (46 ans) aura dirigé Niort deux saisons et deux matches, avant de mettre un terme à son séjour dans les Deux-Sèvres, au début du mois d'août, alors que son successeur à la tête des Chamois, Rui Almeida, a été officialisé ce dimanche. Le technicien français est aujourd'hui bien loin de la paisible préfecture du centre-ouest puisqu'il s'est établi à Kinshasa, afin de remplacer l'Argentin Hector Cuper à la tête d'une sélection de la République démocratique du Congo, pas très en forme ces derniers temps.

"La RDC, c'est un des plus gros potentiels d'Afrique. J'ai été choisi et avec Niort, les choses se sont vite arrangées. Je suis parti en très bons termes avec tout le monde."

En effet ! Kinshasa est une ville immense, même si, pour l'instant, je n'ai pas encore vu grand-chose, car je suis arrivé il y a une quinzaine de jours et j'ai accompagné la sélection locale au Cameroun pour un match qualificatif pour le CHAN 2023 contre le Tchad. C'est un sacré changement mais je connais très bien l'Afrique, j'ai vécu dans plusieurs grandes villes, dont Le Caire, Abidjan, Casablanca, Kampala ou Tunis. Je m'adapte en général assez vite à mon nouvel environnement. Ce qui est assez impressionnant ici, ce sont les embouteillages. Mais je sais aussi que Kinshasa est une capitale animée, très active d'un point de vue culturel. Pour l'instant, je prends mes marques, je vis toujours à l'hôtel dans le quartier de Gombe, je travaille sur la composition de mon staff technique, sur les matchs amicaux prévues contre le Burkina Faso et la Sierra Leone en septembre à Casablanca.Bien sûr. Il y a un championnat d'un sacré niveau ici, avec des clubs comme le TP Mazembe, Vita Club, DC Motema Pembe, Saint-Eloi Lupopo... Je vais aller dans les provinces, voir des matchs, rencontrer des gens. Il y a des internationaux congolais qui jouent au pays et je suis également de près la sélection locale, entraînée par Otis N'Goma et qui s'est qualifiée pour le CHAN. Mais bien évidemment, je viendrai régulièrement en Europe pour voir les internationaux, ou ailleurs, car il y a des congolais qui évoluent dans d'autres pays africains.