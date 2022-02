Sear : " Le rêve, c'était d'interviewer Sušić et Dahleb "

Figure iconique du hip-hop français, Sear vient de sortir l'anthologie Get Busy (Marabout), objet culturel indispensable de 272 pages qui regroupe les meilleures interviews réalisées par sa clique, où se mélangent personnages incontournables du cinéma français, du rap, de l'industrie du porno, de la politique, du banditisme et du sport, parmi lesquels Michel Platini, Sócrates et Lilian Thuram.

"Aucun film ne peut retranscrire ce que tu ressens dans un stade. Ce sont des choses qui se vivent sur le moment. Dans la musique c'est pareil, les concerts filmés, ça ne m'a jamais trop intéressé."

Voilà un peu le mantra de Sear et de ses potes quand, dans les années 1990, ils décident de fonder, l'ultime fanzine hip-hop " interdit aux bâtards ". Lassé d'entendre la société raconter tout et n'importe quoi sur sa culture, cet activiste du hip-hop décide de retourner les choses : désormais, ce seront lui et ses acolytes qui raconteront la société par le biais de fanzines, de magazines et diverses itérations. Les sujets traités ? Le rap, la politique, le banditisme, le porno et le sport, entre autres. Cette épopée, qui a trouvé une nouvelle vie il y a quelques semaines avec la sortie d'une anthologie préfacée par Alain Chabat (qui a coréalisé avec Sear le documentaireen 2000), réunit les meilleures interviews faites par cette bande de brillants et irrévérencieux autodidactes. Au milieu de Julia Channel, André Pousse, Snoop Dogg, José Bové et François Marcantoni se trouvent donc trois footballeurs : Michel Platini, Sócrates et Lilian Thuram.Ce qui me fait surtout marrer, c'est que lorsque Alain et Joey se sont rencontrés, Chabat ne savait pas que Joey s'appelait Didier. Le film venait juste de sortir. Il lui a dit :C'était assez amusant.Aucun film ne peut retranscrire ce que tu ressens dans un stade. Ce sont des choses qui se vivent sur le moment. Dans la musique c'est pareil, les concerts filmés, ça ne m'a jamais trop intéressé. À part les Lire la suite de l'article sur SoFoot.com